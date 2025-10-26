Las perlitas de las elecciones legislativas 2025

Una jueza tomó una decisión importante. Corresponsales internacionales encendieron el alerta. En la UTN de Almagro apreció un "mini" Milei. ¿Qué hizo Karina Milei en la Axion? ¿Por qué la madre de "El Jefe" rebotó en la mesa de votación?

Una muchedumbre esperó por Javier MIlei en la UTN de Almagro para acompañarlo en la votación.

Los argentinos van a las urnas y se repite un clásico de la jornada electoral: las perlitas de la votación. Este domingo 26 de octubre el buscador Google sorprendió a los electores que querían saber dónde voto . Pero también una jueza federal asombró con el cambio de dos centros de votación por fallas edilicias . En tanto, unos 90 corresponsales de medios internacionales encendieron el alerta por la cobertura periodística, mientras que en la UTN de Almagro apreció un "mini" Milei. ¿Qué hizo Karina Milei en la Axion? ¿Por qué la madre de "El Jefe" rebotó en la mesa de votación?

El buscador más importante del mundo, Google , se sumó a la jornada democrática de este domingo 26 de octubre en Argentina y celebra las elecciones legislativas con un "doodle" especial en su página de inicio.

Google destacó la jornada electoral de este 26 de octubre, donde se eligen 127 diputados y 24 senadores con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP).

A escasas horas del inicio de las elecciones legislativas 2025, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini , resolvió dejar sin efecto la designación de dos locales de comicios en la Ciudad de Buenos Aires por graves problemas de infraestructura.

Según supo Noticias Argentinas, la drástica medida se tomó este sábado por la noche tras detectarse el "desprendimiento de la mampostería en un aula y la falta de suministro eléctrico" en el Instituto Gascón (Serrano 1261) y en el Instituto Gascón SUM (Gurruchaga 1254).

En consecuencia, la Justicia Electoral dispuso la reubicación inmediata de las mesas afectadas para la votación de este domingo 26 de octubre:

Las mesas de sufragio N° 6752 a 6756 (inclusive) se trasladan a la Escuela N° 23 "Dr. José María Bustillo", ubicada en la calle Thames 1361.

Las mesas de votación N° 6757 a 6761 (inclusive) se reubican en el Instituto Marie Manoogian, en la calle Armenia 1338.

La jueza Servini dispuso un servicio policial de custodia externa en los edificios afectados (Serrano y Gurruchaga) con la misión específica de informar y orientar al electorado sobre el cambio de último momento, para que puedan dirigirse a las nuevas escuelas designadas.

Trabas para cubrir las elecciones legislativas

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su “enérgica preocupación” por las dificultades que, según denunció, enfrentan periodistas internacionales para cubrir las elecciones legislativas.

image

En un comunicado, la entidad que agrupa a más de 90 corresponsales de medios internacionales, afirmó que “diversos reporteros han visto denegadas o canceladas sus acreditaciones sin justificación válida” y que se les “impidió ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”.

ACERA consideró que esas restricciones “afectan el ejercicio del derecho a informar y la libertad de expresión” y solicitó la intervención de las autoridades electorales para “garantizar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.

“Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático”, concluyó la asociación.

Votó el Presidente, la escala en la Axion y el saludo al "mini" Milei

El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo 26 de octubre en medio de un fuerte operativo de seguridad, sin dar declaraciones de prensa. Sin embargo, sí le dedicó unos minutos a saludar a la militancia libertaria, que lo esperaba en la puerta de la UTN - Sede Medrano.

Entre la muchedumbre, Milei recibió la atención de una pareja, que insistenmente, querían que el Presidente saludara a su pequeño hijo, curiosamente peinado con el "estilo peluca" del Jefe de Estado. "Es un mini Milei", se escuchó de fondo.

image

Durante la votación del mandatario, lo acompañó su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Minutos antes de llegar desde la Quinta de Olivos, los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el vehículo -y la caravana de camionetas- que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio Axion de la avenida del Libertador y Salguero. ¿Compró allí Karina los bombones que luego le regaló a las autoridades de mesa donde ellá sufragó en Vicente López?

image

El desliz de la mamá de "El jefe" y el Presidente

Alicia Luján Lucich puede pasar desapercibida para muchos, pero no para las autoridades de mesa en el día de la votación. Pasadas las 10 de la mañana la madre de Karina y Javier Milei se acercó a votar en una escuela del partido bonaerense de Vicente López, pero algo salió mal.

Ante una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, que despertó la atención de los medios de prensa apostados en la zona, al principio creyeron que se trataba del arribo de la secretaria general de la Presidencia, pero finalmente el entusiasmo bajó cuando aparecieron los padres del jefe de Estado.

Sin embargo, no todo fue color de rosas: Alicia, la mamá de Milei y "El Jefe", tuvo que volver a su casa porque se confundió y en lugar de llevar el DNI para votar agarró la licencia de conducir, documento no válido para sufragar.