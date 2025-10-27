Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de octubre

El dólar blue cerró la semana anterior a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2,2%. En tanto, el dólar oficial minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación. Con los resultados electorales que marcaron un fuerte triunfo de La Libertad Avanza (LLA) se espera que el tipo de cambio baje y el mercado tranquilice la volatilidad que mantuvo los días anteriores. Como antesala de la apertura, el dólar cripto se desploma más de 7% y opera en $1.481.
Donald Trump elogió el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones 2025 y dijo que EEUU ganó "mucho dinero"
El presidente de EEUU, Donald Trump saludó a Javier Milei tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la víspera. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, sostuvo. El respaldo político de Washington se consolida en un escenario de acercamiento bilateral.
El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país. La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.
