27 de octubre 2025 - 08:27

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de octubre

dolar mercados tasas interés finanzas inversiones vivo bolsas
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró la semana anterior a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2,2%. En tanto, el dólar oficial minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación. Con los resultados electorales que marcaron un fuerte triunfo de La Libertad Avanza (LLA) se espera que el tipo de cambio baje y el mercado tranquilice la volatilidad que mantuvo los días anteriores. Como antesala de la apertura, el dólar cripto se desploma más de 7% y opera en $1.481.

Live Blog Post

Donald Trump elogió el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones 2025 y dijo que EEUU ganó "mucho dinero"

JAVIER MILEI Y DONALD TRUMP

El presidente de EEUU, Donald Trump saludó a Javier Milei tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la víspera. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, sostuvo. El respaldo político de Washington se consolida en un escenario de acercamiento bilateral.

El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país. La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Las acciones vuelan hasta 36% en el premarket y saltan los bonos después de la victoria de Javier Milei

El sorpresivo resultado electoral alimenta expectativas de reformas, en donde el oficialismo sale más fortalecido en el Congreso, disparando el apetito por activos argentinos.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 26 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP, el CCL y el cripto.

Live Blog Post

Javier Milei obtiene un respaldo masivo en las urnas y consigue crédito para avanzar con sus reformas

Milei búnker LLA

Si las de este domingo hubiesen sido elecciones ejecutivas, Javier Milei hubiese sido reelecto en primera vuelta. O casi. Más del 40% de los votos y arañando los 10 puntos de diferencia, lo que marca la ley para consagrarse sin llegar al balotaje. Una victoria contundente que rompió con todos los pronósticos, y que le da a La Libertad Avanza un respaldo político para encarar con fortaleza renovada su segundo tramo de gestión.

Una participación a la baja, del 68,7%, acercó a las urnas a los votantes duros de las dos fuerzas que polarizaban este domingo. La Libertad Avanza y el peronismo, nucleado mayormente como Fuerza Patria, protagonizaron, como se suponía, una elección donde los violetas sumaron escaños en ambas cámaras y deja al peronismo herido, tras las expectativas altas que se habían generado tras la elección bonaerense de septiembre. Ocurrió, en rigor, un fenómeno parecido al de 2023, cuando LLA no hizo pie en las provinciales pero ganó en la nacional.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Pablo Quirno ratificó el rumbo económico y adelantó que "puede haber novedades comerciales esta semana"

pablo quirno

Luego de ir a votar, el flamante Canciller, Pablo Quirno, remarcó que el Gobierno no prevé cambios en el rumbo económico y adelantó que "puede haber novedades comerciales esta semana" después de las elecciones legislativas.

Respecto a su nuevo rol en el Gobierno, dejando atrás la secretaría de Finanzas, Quirno sostuvo que ahora su trabajo será "finalizar las negociaciones con Estados Unidos", que ya cerró un swap por u$s20.000 millones. Además, adelantó que durante su gestión también se centrará en el trabajo conjunto con el Mercosur para avanzar con los acuerdos con la Unión Europea: “Creemos que todo en marcha en el sendero donde la Argentina va a tener una expansión de su comercio con el mundo”, sostuvo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Expectativa por el dólar tras las elecciones: la señal de Luis Caputo, lo que espera la city y el primer "termómetro"

dolar lupa.jpg

El contundente triunfo electoral del oficialismo comenzó a impactar desde este mismo domingo en la dinámica del dólar, tras varios meses de fuerte tensión y dudas del mercado sobre la sostenibilidad del esquema vigente. El cambio de tendencia se hizo visible de inmediato en el dólar cripto, que se desplomó con fuerza en la tarde-noche, anticipando una reacción favorable de los mercados al resultado de las elecciones.

Conocido el resultado de los comicios, el dólar cripto operaba debajo de los $1.490, lo cual refleja una caída de casi 7% en las últimas 24 horas. Vale recordar que el oficial mayorista cerró en la última jornada hábil en los $1.492, muy cerca del techo de la banda.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Euforia en los mercados por el batacazo electoral de LLA: ADRs vuelan hasta 21% y se espera un derrumbe del riesgo país

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones

La sorpresiva y contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de 2025 desató una inmediata reacción eufórica en los mercados. Los ADRs argentinos se disparan hasta 21% en las operaciones “overnight” de Wall Street, mientras se anticipa para las próximas horas un fuerte repunte de los bonos soberanos, que provocará una abrupta caída del riesgo país.

Con más del 95% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtuvo el 40,84% de los votos a nivel nacional en Diputados -frente al 31,6% de Fuerza Patria y algunas variantes distritales-, y dio el golpe más resonante en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo, donde lograba el 41,5% frente al 40,8%.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Luis Caputo adelantó lo que pasará con el dólar a partir del lunes

caputo (1)

El ministro de Economía, Luis Caputo, concurrió a votar en Palermo casi a las 15 horas, en donde aseguró que no leyó las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent y adelantó qué pasará con el dólar desde este lunes.

Al ser consultado sobre si el lunes será "un día más" y sin devaluación, con respecto a las bandas, aseguró que "no cambia nada en lo que es el plan económico y el esquema de bandas, junto al equilibrio fiscal".

Leé la nota completa

Live Blog Post

Guillermo Francos: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos"

guillermo francos

El jefe de Gabinete Guillermo Francos votó este mediodía en Puerto Madero y a la salida del recinto habló a la prensa. Allí se pronunció sobre la "disposición" del equipo libertario para con el presidente Javier Milei y llevó confianza a la población, de cara al resultado de los comicios y su impacto en la economía: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos".

Francos comenzó afirmando que "todos los ministros siempre estamos a disposición del Presidente" y que "(Milei) ha dicho que va a pensar en función del resultado electoral cuál es el mejor gabinete y equilibrio que puede generar".

Leé la nota completa

