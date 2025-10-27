Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 27 de octubre

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.554,94 para la compra y a $1.648,02 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.747,75 para la compra y a $1.779,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.291,25.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 27 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435. Esto implicó un derrumbe de $57 (-3,8%) respecto del cierre del viernes.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, lunes 27 de octubre
El dólar blue bajó $60 y cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 2,2%.
Valor del MEP hoy, lunes 27 de octubre
El dólar MEP bajó $108 a $1.440,79 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 27 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió $139 y cerró a $1.459,26 y la brecha con el dólar oficial fue del 1,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472,42, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.784,9, según Binance.
