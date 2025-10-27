Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 27 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.554,94 para la compra y a $1.648,02 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.747,75 para la compra y a $1.779,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.291,25 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435. Esto implicó un derrumbe de $57 (-3,8%) respecto del cierre del viernes.

El dólar blue bajó $60 y cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta , y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 2,2%.

Valor del MEP hoy, lunes 27 de octubre

El dólar MEP bajó $108 a $1.440,79 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 27 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió $139 y cerró a $1.459,26 y la brecha con el dólar oficial fue del 1,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472,42, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.784,9, según Binance.