Precios Justos: denuncian que el cumplimiento del programa es del 50%

Respecto de este acuerdo, elaborado de cara a las fiestas, el referente de las cadenas regionales de supermercados subrayó: "Si bien el espíritu es bueno, hablar de descuentos hoy en Argentina es un privilegio".

"Nosotros con la distribución de locales que tenemos sería propicio y sería asegurar el federalismo de una promoción importante pero depende de los mecanismos de Anses. Aún no hay acuerdo, depende de alinear los sistemas y que sea compatible la posibilidad de hacerlo y ahí va a estar la predisposición de la red hacerlo. Vamos a esperar los próximos días para poder concretarlo.

Sobre la implementación de Precios Justos en las cadenas que representa, Palpacelli señaló: "El alcance del programa es de adhesión voluntaria, hay cadenas regionales que se han adherido y otras no".

Consultado por las causas de la menor adhesión al programa que propone un congelamiento de más de 1.700 productos por cuatro meses, Palpacelli remarcó: "Las cadenas que no se han adherido que son muchas, producto del desaliento que genera la amenaza de los controles masivos a través de aplicaciones u organizaciones sociales generan en las estructuras de las cadenas regionales costos ante una denuncia, los descargos administrativos, horas hombre, horas de profesionales, que generan un costo que supera las posibilidades de afrontarlo en las cadenas regionales, y esto asusta y desalienta. Lo hemos manifestado, se lo hemos dicho a las autoridades, es una barrera. Nos gustaría por la capilaridad que tenemos, la distribución geográfica. Pero estas situaciones desalientan".

"Algunas cadenas se están sumando o lo van a hacer los próximos días. Están acordando canastas reducidas de acuerdo al padrón de artículos que tienen las cadenas", agregó.

Por último, cuestionó el cumplimiento del programa: "De parte del proveedor, el programa esta en un 50% en la góndola, no está en la totalidad, principalmente por esto. Algunos proveedores no están entregando el 100% y están trabajando las oficinas de compre de cada cadena con las oficinas de la industria proveedora para alinear los productos que no llegan o no llegan en la cantidad suficiente".