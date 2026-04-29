Con la llegada de las bajas temperaturas, los supermercados comenzaron a lanzar promociones en productos de calefacción como estufas y caloventores, con precios que parten desde los $35.999 y descuentos que alcanzan hasta el 25%. La estrategia apunta a captar la demanda anticipada de los consumidores que buscan equiparse antes del invierno.
Estufas y caloventores: conocé cómo conseguirlos desde $35.999 y con hasta 25% de descuento
En busca de anticiparse al invierno, Carrefour y Jumbo lanzan promociones en calefacción con descuentos y cuotas sin interés.
-
Últimos días de abril 2026 con descuentos de Cuenta DNI
-
Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este martes 28 de abril y cómo aprovecharlas
Las ofertas incluyen principalmente equipos eléctricos, que se destacan por su bajo costo inicial y facilidad de uso, ya que no requieren instalación. Este tipo de productos suele ser el más elegido para ambientes pequeños o para complementar otros sistemas de calefacción.
Ofertas en Carrefour
-
Calefactor hongo para garrafa – 25% off – $681.305,62 ($908.407,50) – sólo envío
Calefactor de exterior pirámide a gas Philco plateado CPCFEP1323 – 16% off – $567.999,00 ($682.259,00) – sólo envío
Calefactor Coppens peltre acero 2500 kcal/h TBU multigas salida derecha – 16% off – $264.861,00 ($317.999,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Coppens peltre acero 4000 kcal/h TBU multigas salida derecha – 16% off – $305.413,00 ($365.999,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Coppens peltre acero 4000 kcal/h TBU multigas salida izquierda – 16% off – $305.413,00 ($365.999,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Coppens peltre acero 2500 kcal/h TB multigas salida izquierda – 16% off – $237.088,00 ($283.999,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Emegé Euro 2135 TBU 3500 kcal/h multigas (CE2135U) – 16% off – $352.804,00 ($422.599,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Emegé Euro 2135 TB 3500 kcal/h multigas (CE2135B) – 16% off – $320.789,00 ($384.199,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Uniqo 35TBU 3500 kcal/h multigas – 16% off – $261.423,00 ($313.082,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Emegé Euro 2155 TBU 5400 kcal/h multigas (CE2155U) – 16% off – $433.572,00 ($519.199,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Emegé Euro 3150 SCE 5000 kcal/h multigas – 16% off – $273.353,00 ($326.999,00) – 3 cuotas sin interés
Calefactor Caldén tiro balanceado U 5.0 gas natural – 9% off – $668.580,00 ($735.438,00) – sólo envío
Calefactor Caldén 3000 kcal/h sin salida al exterior gas natural – 9% off – $355.960,00 ($391.556,00) – sólo envío
Ofertas en Jumbo
- Caloventor con timer AX-CA 2000W Axel – 10% off – $35.999,10 ($39.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor Emegé Patagonia 5500 kcal 9055 TB grafito multigas – 10% off – $409.029,42 ($454.477,13) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor tiro balanceado Patagonia 9020 TB multigas – 10% off – $259.668 ($288.520) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor a leña Eco Puelo 8500 kcal Ñuke – 10% off – $539.999,10 ($599.999) – promociones con medios de pago
- Calefactor a leña 40 Ñuke Wichi – 10% off – $431.999,10 ($479.999) – promociones con medios de pago
- Calefactor Emegé Patagonia TB 3000 marfil – 10% off – $318.987 ($354.430) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor tiro balanceado 3800 kcal Volcán 43716V – 10% off – $341.999,10 ($379.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor a leña 60 Ñuke Wichi – 10% off – $809.999,10 ($899.999) – promociones con medios de pago
- Calefactor 3000 kcal sin salida multigas Emegé 3130 beige – 10% off – $211.500 ($235.000) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor a gas tiro balanceado Eskabe S21 – 10% off – $386.999,10 ($429.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor sin salida Patagonia 9150 ST multigas – 10% off – $265.499,10 ($294.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor tiro balanceado 2155 TB 5400 kcal Emegé – 10% off – $391.841,10 ($435.379) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor TB 2000 marfil Emegé – 10% off – $259.668 ($288.520) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor gas tiro balanceado S21 TB5 Eskabe – 10% off – $647.999,10 ($719.999) – cuotas con promociones bancarias
- Caloventor Liliana Dual Heater – 10% off – $71.999,10 ($79.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor a leña Madryn 60 14000 kcal Ñuke – 10% off – $1.133.999,10 ($1.259.999) – promociones con medios de pago
- Calefactor infrarrojo Liliana Calore – 10% off – $62.999,10 ($69.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor 5000 kcal Eskabe sin salida – 10% off – $422.999,10 ($469.999) – cuotas con promociones bancarias
- Calefactor tiro balanceado TB2135 3500 kcal multigas Emegé – 10% off – $318.987 ($354.430) – cuotas con promociones bancarias
Qué tener en cuenta antes de comprar
Elegir un equipo de calefacción no depende solo del precio. Es importante considerar factores como tamaño del ambiente y nivel de seguridad.
También es clave verificar que los equipos cuenten con sistemas de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento o apagado automático.
La recomendación principal es evaluar las necesidades del hogar y aprovechar las ofertas disponibles, teniendo en cuenta no solo el precio, sino también el consumo y la eficiencia del equipo elegido.
- Temas
- oferta
- Supermercados
Dejá tu comentario