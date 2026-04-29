Estufas y caloventores: conocé cómo conseguirlos desde $35.999 y con hasta 25% de descuento

En busca de anticiparse al invierno, Carrefour y Jumbo lanzan promociones en calefacción con descuentos y cuotas sin interés.

A medida que se acerca el invierno, la demanda de productos de calefacción aumenta de forma considerable.

Con la llegada de las bajas temperaturas, los supermercados comenzaron a lanzar promociones en productos de calefacción como estufas y caloventores , con precios que parten desde los $35.999 y descuentos que alcanzan hasta el 25%. La estrategia apunta a captar la demanda anticipada de los consumidores que buscan equiparse antes del invierno.

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Las ofertas incluyen principalmente equipos eléctricos , que se destacan por su bajo costo inicial y facilidad de uso, ya que no requieren instalación. Este tipo de productos suele ser el más elegido para ambientes pequeños o para complementar otros sistemas de calefacción.

presencia. Jumbo, una de las marcas insignia de Cencosud en el país.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Elegir un equipo de calefacción no depende solo del precio. Es importante considerar factores como tamaño del ambiente y nivel de seguridad.

También es clave verificar que los equipos cuenten con sistemas de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento o apagado automático.

La recomendación principal es evaluar las necesidades del hogar y aprovechar las ofertas disponibles, teniendo en cuenta no solo el precio, sino también el consumo y la eficiencia del equipo elegido.