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29 de abril 2026 - 22:00

Estufas y caloventores: conocé cómo conseguirlos desde $35.999 y con hasta 25% de descuento

En busca de anticiparse al invierno, Carrefour y Jumbo lanzan promociones en calefacción con descuentos y cuotas sin interés.

A medida que se acerca el invierno, la demanda de productos de calefacción aumenta de forma considerable.

A medida que se acerca el invierno, la demanda de productos de calefacción aumenta de forma considerable.

Imagen: Freepik

Con la llegada de las bajas temperaturas, los supermercados comenzaron a lanzar promociones en productos de calefacción como estufas y caloventores, con precios que parten desde los $35.999 y descuentos que alcanzan hasta el 25%. La estrategia apunta a captar la demanda anticipada de los consumidores que buscan equiparse antes del invierno.

Las ofertas incluyen principalmente equipos eléctricos, que se destacan por su bajo costo inicial y facilidad de uso, ya que no requieren instalación. Este tipo de productos suele ser el más elegido para ambientes pequeños o para complementar otros sistemas de calefacción.

Informate más
Calefacción Freepik

Ofertas en Carrefour

  • Calefactor hongo para garrafa – 25% off – $681.305,62 ($908.407,50) – sólo envío

  • Calefactor de exterior pirámide a gas Philco plateado CPCFEP1323 – 16% off – $567.999,00 ($682.259,00) – sólo envío

  • Calefactor Coppens peltre acero 2500 kcal/h TBU multigas salida derecha – 16% off – $264.861,00 ($317.999,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Coppens peltre acero 4000 kcal/h TBU multigas salida derecha – 16% off – $305.413,00 ($365.999,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Coppens peltre acero 4000 kcal/h TBU multigas salida izquierda – 16% off – $305.413,00 ($365.999,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Coppens peltre acero 2500 kcal/h TB multigas salida izquierda – 16% off – $237.088,00 ($283.999,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Emegé Euro 2135 TBU 3500 kcal/h multigas (CE2135U) – 16% off – $352.804,00 ($422.599,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Emegé Euro 2135 TB 3500 kcal/h multigas (CE2135B) – 16% off – $320.789,00 ($384.199,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Uniqo 35TBU 3500 kcal/h multigas – 16% off – $261.423,00 ($313.082,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Emegé Euro 2155 TBU 5400 kcal/h multigas (CE2155U) – 16% off – $433.572,00 ($519.199,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Emegé Euro 3150 SCE 5000 kcal/h multigas – 16% off – $273.353,00 ($326.999,00) – 3 cuotas sin interés

  • Calefactor Caldén tiro balanceado U 5.0 gas natural – 9% off – $668.580,00 ($735.438,00) – sólo envío

  • Calefactor Caldén 3000 kcal/h sin salida al exterior gas natural – 9% off – $355.960,00 ($391.556,00) – sólo envío

carrefour.jpg

Ofertas en Jumbo

  • Caloventor con timer AX-CA 2000W Axel – 10% off – $35.999,10 ($39.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor Emegé Patagonia 5500 kcal 9055 TB grafito multigas – 10% off – $409.029,42 ($454.477,13) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor tiro balanceado Patagonia 9020 TB multigas – 10% off – $259.668 ($288.520) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor a leña Eco Puelo 8500 kcal Ñuke – 10% off – $539.999,10 ($599.999) – promociones con medios de pago
  • Calefactor a leña 40 Ñuke Wichi – 10% off – $431.999,10 ($479.999) – promociones con medios de pago
  • Calefactor Emegé Patagonia TB 3000 marfil – 10% off – $318.987 ($354.430) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor tiro balanceado 3800 kcal Volcán 43716V – 10% off – $341.999,10 ($379.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor a leña 60 Ñuke Wichi – 10% off – $809.999,10 ($899.999) – promociones con medios de pago
  • Calefactor 3000 kcal sin salida multigas Emegé 3130 beige – 10% off – $211.500 ($235.000) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor a gas tiro balanceado Eskabe S21 – 10% off – $386.999,10 ($429.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor sin salida Patagonia 9150 ST multigas – 10% off – $265.499,10 ($294.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor tiro balanceado 2155 TB 5400 kcal Emegé – 10% off – $391.841,10 ($435.379) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor TB 2000 marfil Emegé – 10% off – $259.668 ($288.520) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor gas tiro balanceado S21 TB5 Eskabe – 10% off – $647.999,10 ($719.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Caloventor Liliana Dual Heater – 10% off – $71.999,10 ($79.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor a leña Madryn 60 14000 kcal Ñuke – 10% off – $1.133.999,10 ($1.259.999) – promociones con medios de pago
  • Calefactor infrarrojo Liliana Calore – 10% off – $62.999,10 ($69.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor 5000 kcal Eskabe sin salida – 10% off – $422.999,10 ($469.999) – cuotas con promociones bancarias
  • Calefactor tiro balanceado TB2135 3500 kcal multigas Emegé – 10% off – $318.987 ($354.430) – cuotas con promociones bancarias
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presencia. Jumbo, una de las marcas insignia de Cencosud en el país.
presencia. Jumbo, una de las marcas insignia de Cencosud en el país.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Elegir un equipo de calefacción no depende solo del precio. Es importante considerar factores como tamaño del ambiente y nivel de seguridad.

También es clave verificar que los equipos cuenten con sistemas de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento o apagado automático.

La recomendación principal es evaluar las necesidades del hogar y aprovechar las ofertas disponibles, teniendo en cuenta no solo el precio, sino también el consumo y la eficiencia del equipo elegido.

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