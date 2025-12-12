Tour de compras en Chile o Paraguay: cuál es el destino más conveniente para aprovechar tus dólares + Seguir en









En este contexto de un dólar relativamente barato, estas posibilidades para consumir crecen cada vez más en Argentina.

Una opción para hacer rendir tus dólares en el exterior. Imagen: Freepik

Los viajeros buscan destinos donde hacer compras baratas aprovechando el tipo de cambio y las diferencias impositivas entre países. Tradicionalmente Chile y Bolivia han sido opciones para comprar productos a menor precio que en Argentina, pero en los últimos años Paraguay se consolidó como un punto de referencia para turismo de compras, especialmente en localidades como Ciudad del Este y Asunción.

A la hora de decidir entre un viaje a Chile o a Paraguay para aprovechar tus dólares, factores como el tipo de cambio, franquicias aduaneras y variedad de productos hacen que muchas personas opten por la segunda alternativa como destino ideal para maximizar el poder de compra. La posibilidad de comprar productos importados a menor precio, recorrer shoppings modernos y combinar la experiencia con turismo urbano añade atractivo a esta opción.

Paseo de compras Asunción Paraguay se consolidó como una de las opciones por excelencia para el turismo de compras. Imagen: Visit Paraguay Paraguay: el mejor sitio para compras Paraguay se destaca regionalmente como destino para compras por sus precios competitivos, especialmente en productos de tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado, que suelen encontrarse hasta 40–60 % más baratos que en Argentina, según comparativas habituales entre precios locales y los de Ciudad del Este o Asunción.

A diferencia de Chile, donde el IVA y acuerdos aduaneros pueden encarecer productos electrónicos y otros bienes, Paraguay mantiene una oferta variada y accesible gracias a su política de libre comercio y zonas francas. Muchos turistas argentinos aprovechan para adquirir celulares, computadoras, televisores y perfumería a valores más convenientes, siempre considerando las franquicias permitidas por la aduana según el medio de transporte.

Los shoppings más recomendados de Paraguay para aprovechar al máximo tus dólares Si bien Paraguay es reconocido por tener una gran plaza de compras por fuera de los Shopping tradicionales, también cuenta con estructuras de este estilo que la gran mayoría de la gente prefiere para realizar las compras, entre las que se destacan:

Paseo La Galería (Asunción): Es uno de los centros comerciales más modernos y atractivos de la capital paraguaya, con más de 140 marcas nacionales e internacionales, espacios gastronómicos al aire libre y entretenimiento para toda la familia. Su ambiente urbano y variado lo convierte en una parada ideal para compras de moda, tecnología y lifestyle.

Es uno de los centros comerciales más modernos y atractivos de la capital paraguaya, con más de 140 marcas nacionales e internacionales, espacios gastronómicos al aire libre y entretenimiento para toda la familia. Su ambiente urbano y variado lo convierte en una parada ideal para compras de moda, tecnología y lifestyle. Shopping del Sol (Asunción): Considerado uno de los shoppings emblemáticos de la ciudad, combina tiendas de marcas internacionales con un completo patio de comidas y descuentos especiales para turistas que presentan pasaporte. Su ubicación céntrica y fácil acceso lo hacen conveniente para quienes llegan por aire o visitan la zona metropolitana. Además de estos, otras opciones como Shopping Mariscal o mercados tradicionales como Mercado 4 ofrecen alternativas para distintos estilos de compra, desde productos de marca hasta artesanías y bienes locales, permitiendo aprovechar tus dólares con máxima variedad durante tu viaje.

