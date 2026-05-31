Aurélien Tchouaméni rompió el silencio sobre su cruce con Federico Valverde en Real Madrid: "Pasaron cosas"

El mediocampista francés se refirió por primera vez en conferencia de prensa al altercado con el uruguayo y aseguró que el episodio ya quedó atrás.

El mediocampista francés habló por primera vez del cruce con Federico Valverde y buscó bajar el tono de la polémica.

Aurélien Tchouaméni se refirió públicamente a su enfrentamiento con Federico Valverde y buscó bajar la tensión generada por uno de los episodios más comentados de las últimas semanas en Real Madrid. El mediocampista francés aseguró que el incidente fue magnificado tras trascender a la prensa y sostuvo que tanto él como el uruguayo ya dejaron atrás lo ocurrido para enfocarse en sus próximos desafíos deportivos.

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La declaración llegó durante una conferencia de prensa realizada en Clairefontaine , donde la selección francesa prepara su participación en el Mundial 2026. Allí, el jugador abordó por primera vez el tema ante los medios y desmintió algunas de las versiones que circularon después del altercado.

El volante reconoció que existió una discusión con Valverde, aunque consideró que la situación adquirió una dimensión mucho mayor tras hacerse pública: “Evidentemente pasaron cosas, todos lo habrán oído. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes ”, afirmó.

El incidente entre ambos jugadores del Real Madrid había generado fuerte repercusión en el fútbol europeo.

Tchouaméni también rechazó las versiones que señalaban que el conflicto había incluido agresiones físicas. “ He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página ”, expresó.

El episodio generó una fuerte repercusión en España y derivó en sanciones económicas para ambos futbolistas. Según trascendió, tanto el francés como el uruguayo recibieron multas de 500.000 euros por el incidente ocurrido durante un entrenamiento del conjunto madrileño.

El mensaje para Federico Valverde

Lejos de alimentar la polémica, Tchouaméni insistió en que la relación con Valverde sigue siendo positiva y destacó que ambos comparten los mismos objetivos dentro del club.

“Con Fede tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay durante el Mundial, todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema”, señaló.

Las declaraciones buscaron cerrar definitivamente un capítulo que generó preocupación en el entorno del club, especialmente por tratarse de dos jugadores considerados fundamentales dentro del plantel.

federico-valverde-y-aurelien-BGRZITZDMBDGJE6FLBAW7AUKIM El mediocampista remarcó que mantiene una buena relación con el futbolista uruguayo.

El Mundial, la gran prioridad para Francia

Además del conflicto con Valverde, Tchouaméni fue consultado sobre la temporada del Real Madrid, que estuvo lejos de cumplir las expectativas planteadas al inicio del curso.

Sin embargo, el mediocampista descartó que los resultados obtenidos con el conjunto español tengan impacto en su preparación para la Copa del Mundo.

“¿Una motivación suplementaria? No lo creo porque la selección es distinta a los clubes. Si hubiéramos ganado todo también tendríamos ganas de ganarlo todo. Con el Real Madrid fue una temporada distinta a lo que queríamos. Queríamos ganar títulos. Y queremos ganar el Mundial. Estamos todos motivados”, afirmó.

Con el conflicto ya aclarado públicamente y el foco puesto en la competencia internacional, Tchouaméni busca concentrarse exclusivamente en el objetivo principal de Francia: volver a pelear por el título más importante del fútbol y dejar atrás cualquier polémica surgida durante la temporada europea.