Una marca inédita en el Mundial 2026: el histórico récord que romperá la Selección Argentina

El combinado nacional marcará un particular hito en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Argentina y un importante récord en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 contará con varios cambios inéditos para la competencia. Entre ellos, lo que más se destaca es que serán tres las sedes que lo albergarán y que el número de selecciones pasará de 32 a 48, lo que permitirá que muchas más naciones busquen quedarse con la copa más importante del fútbol .

Pero pese a estos cambios, hay historias que son recurrentes en la Copa del Mundo y que en este caso no serán la excepción. Uno de esos hitos tendrá como protagonistas a dos integrantes de la Selección Argentina, quienes alcanzarán una gran marca que aún no se habían conseguido en el país.

Después de que la AFA y Lionel Scaloni dieron a conocer a los 26 convocados que representarán al país en el Mundial 2026, hubo dos nombres que se destacaron más allá de las sorpresas o ausencias de la nómina: Giuliano Simeone y Nicolás Paz.

Ambos tendrán algo que los hará sobresalir por encima del resto, ya que serán los primeros en la historia de la Selección Argentina que disputarán la Copa del Mundo al igual que sus padres: Diego y Pablo.

Simeone Giuliano Diego Cuenta de X AtleticoMadrid Cuenta de X: @AtleticoMadrid

Lo más curioso es que, al igual que sus hijos, el Cholo y Paz compartieron plantel en el Mundial disputado en Francia en 1998, donde la Albiceleste quedó afuera en cuartos de final ante Países Bajos, luego de superar a Inglaterra en octavos. Ahora, estos chicos le darán al fútbol argentino un hito que nunca había ocurrido.

Radio Marca Tenerife Pablo Paz Nico Paz Radio Marca Tenerife

El legado en otras selecciones a lo largo de la historia

Si bien será algo histórico en la Albiceleste, para la Copa del Mundo no será una novedad, aunque eso no lo hace menos emocionante. Hay varios casos de futbolistas que disputaron el torneo y, años después, sus hijos siguieron el mismo camino.

Entre los más destacados aparece el de Miguel Ángel Alonso, que representó a España en el Mundial de 1982, organizado justamente en su país. Uno de sus herederos, el reconocido Xabi Alonso, participó en Alemania 2006, fue campeón en Sudáfrica 2010 y tuvo su última aventura en esta competencia en Brasil 2014.

En Francia también hay otro caso similar, con Lilian Thuram, clave en Francia 1998, torneo en el que se consagró campeón, y su hijo Marcus Thuram, quien llegó a la final en Qatar 2022, donde cayó ante Argentina. Ahora, el futbolista del Inter buscará revancha con Les Bleus en el Mundial 2026.

Más allá de estos casos, también existen quienes representaron a una nación distinta a la de sus padres. Thiago Alcántara fue parte de España en Rusia 2018, mientras que su papá, Mazinho, jugó con Brasil en el Mundial de Italia 1990 y levantó la Copa en Estados Unidos 1994.

Fixture de Argentina para el Mundial 2026

Los actuales campeones del mundo buscarán repetir lo que consiguieron en Qatar 2022 tras derrotar a Francia en la final. En este caso, iniciarán la primera ronda dentro del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.