CABA: la policía detuvo a tres menores de edad por el robo de una moto en la Villa 15, uno de ellos tiene 13 años y seis antecedentes

Los sospechosos golpearon a un conductor de una aplicación de viajes y le dieron un culatazo en la cabeza para sustraerle el rodado.

Cayó una banda de adolescentes acusada de asaltar a un conductor de app

La Policía de la Ciudad detuvo a tres adolescentes acusados de asaltar a un conductor de una aplicación de viajes y robarle su motocicleta en la Villa 15. Entre los sospechosos se encuentra un menor de 13 años que, según fuentes policiales, registra seis antecedentes por distintos delitos.

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El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 8A realizaban tareas de prevención sobre la avenida Eva Perón. En ese contexto, fueron alertados por un motociclista que denunció haber sido víctima de un violento robo mientras trabajaba para una plataforma de transporte.

Asaltaron a un motociclista, lo golpearon con un arma y terminaron detenidos.

De acuerdo con el relato de la víctima, fue interceptado por un grupo de jóvenes que comenzó a golpearlo para quitarle el vehículo. Durante el ataque, uno de los agresores lo habría golpeado en la cabeza con la culata de un arma de fuego.

Ante la agresión, el conductor abandonó la motocicleta y escapó a pie en busca de ayuda. Minutos después, mientras los efectivos tomaban declaración a la víctima, los presuntos autores pasaron por las inmediaciones y fueron identificados por el motociclista.

policia ciudad ladrones motos La moto secuestrada a los menores que habían robado. Policía de la Ciudad

A partir de esa situación, los policías concretaron la detención de tres adolescentes de 13 y 16 años y lograron recuperar la motocicleta sustraída, una Bajaj Rouser 200.

Según informaron fuentes de la investigación, el menor de 13 años posee seis antecedentes por robo, lesiones leves y robo en poblado y en banda.

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La causa quedó en manos del Juzgado de Menores N° 2, a cargo de Julia Marano Sanchis, que dispuso el traslado de los adolescentes al Instituto Inchausti mientras avanza la investigación.