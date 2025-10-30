Viajar con el dólar alto es posible: los destinos baratos para aprovechar más el tipo de cambio







Con el dólar en alza, algunos países ofrecen lujo y experiencias únicas a precios bajos. Conocé dónde tu dinero rinde mucho más.

Aprovechá el valor del dólar y planificá tus vacaciones con ahorro inteligente en destinos donde el cambio te deja gastar sin culpa. Pexels

Cuando el dólar se fortalece frente a otras monedas, viajar se convierte en una oportunidad estratégica para aprovechar el tipo de cambio. Hay países donde cada billete verde vale el doble o hasta el triple, y eso se traduce en alojamientos lujosos, comidas exquisitas y experiencias inolvidables a precios impensados.

Con un poco de planificación, es posible armar unas vacaciones internacionales sin romper el presupuesto. Estos destinos no solo permiten estirar cada centavo, sino también descubrir culturas vibrantes y paisajes de ensueño por menos de lo que gastarías en tu ciudad.

Ahorros en dólares El dólar fuerte puede jugar a tu favor: destinos donde el ahorro es real y cada billete se convierte en experiencias inolvidables. Freepik Los destinos de Asia donde el dólar rinde más Indonesia, con su emblemática isla de Bali, sigue siendo una joya para los viajeros que quieren lujo a precio accesible. Con un tipo de cambio favorable, es posible hospedarse en villas privadas, disfrutar de masajes diarios y degustar la cocina local por una fracción de lo que costaría en otras regiones. Playas como Seminyak o los templos de Uluwatu completan la experiencia.

En el Sudeste Asiático, otro país que sorprende por su relación costo-beneficio es Vietnam. Desde las bulliciosas calles de Hanói hasta las tranquilas playas de Da Nang, el viajero puede alojarse en hoteles confortables y comer delicioso por menos de 10 dólares al día. La Bahía de Ha Long o la Ciudad Imperial de Hue ofrecen atractivos dignos de postales.

Los mercados nocturnos de Vietnam son otro punto alto. Allí, cada dólar puede transformarse en una cena completa, souvenirs únicos o recorridos en tuk tuk. La gastronomía callejera, además de ser sabrosa, es una de las más baratas y diversas de la región.

Viajar por Asia también implica una inmersión cultural profunda. En lugares como Indonesia o Vietnam, el turista no solo ahorra dinero, sino que también se enriquece con tradiciones milenarias, paisajes naturales y una hospitalidad que deja huella. En Europa también: los sitios económicos del Viejo Continente Si el sueño es pisar el continente europeo sin vaciar la cuenta bancaria, Hungría es la puerta de entrada. Su capital, Budapest, ofrece baños termales, arquitectura imperial y vida nocturna vibrante con precios mucho más bajos que en el oeste del continente. El cambio del dólar al forinto húngaro es especialmente beneficioso. Otro destino que sorprende es Bulgaria. Con acceso al Mar Negro, ciudades con historia como Sofía y una gastronomía deliciosa, el país combina playas y cultura a precios amigables. Allí, alojarse por menos de 30 dólares y disfrutar de una comida completa por 10 es una realidad.

