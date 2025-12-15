El Congreso entra en modo urgencia y acelera una agenda cargada

Con sesiones extraordinarias en marcha y un temario cargado por el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, diputados y senadores encaran días intensos en un contexto político marcado por la escasez de consensos.

El Congreso se enfrenta a una semana clave en el marco de las sesiones extraordinarias.

El Congreso de la Nación se prepara para una semana de trabajo intensa. En plena temporada de sesiones extraordinarias , que comenzaron el 10 de diciembre, las dos cámaras encaran jornadas de alta tensión y actividad con temas que pueden definir la agenda legislativa y económica para 2026.

La primera semana de extraordinarias fue un tanteo con más ruido que decisiones: la discusión sobre el proyecto de reforma laboral dominó la escena, pero la maquinaria legislativa lejos estuvo de alcanzar pleno rendimiento . Las comisiones tardaron en activarse y quedaron varios temas de peso sin avanzar.

Ahora la atención se traslada a una semana crítica en la que Diputados busca recuperar el tiempo perdido. Este lunes arrancan las reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal , desde las 16, donde se empezarán a tramitar dictámenes para proyectos centrales como el Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

El oficialismo tiene prisa. El temario de extraordinarias no es cualquier lista de temas menores; incluye medidas con impacto directo en la economía y en las relaciones laborales. La agenda oficial contempla reformas que el Gobierno considera urgentes antes de que las cámaras se vayan de vacaciones.

Pero la urgencia presidencial choca con la realidad parlamentaria. Las comisiones aún deben formalizarse y armar cronogramas, mientras en el Senado la integración de bloques y la negociación con opositores serán clave para destrabar los debates.

El Presupuesto 2026, el gran punto de inflexión de la semana, sigue sin una votación definida. A pesar de que el Ejecutivo confía en que la nueva correlación de fuerzas le permitirá avanzar, sectores de la oposición buscan introducir cambios o posponer decisiones para el próximo año.

Otro punto caliente es la reforma laboral, que quedó varada en las comisiones y ahora corre contrarreloj para intentar aprobarla antes de fin de mes. El Gobierno necesita respaldos y concesiones para que el proyecto no vuelva a naufragar en un contexto legislativo cada vez más ajustado por el calendario.

Entre feriados, vacaciones y plazos legales, los días cuentan rápido. Diputados planea llevar varios temas al recinto a mediados de semana, apostando a sesiones maratónicas que concentren dictámenes clave. Si no lo logran, gran parte del debate quedará para 2026, con todo el desgaste político que eso implica.

Otro elemento que complica el escenario es la presión social y de sectores sindicales y empresariales sobre algunos proyectos sensibles, en particular los vinculados al mercado laboral y a la estabilidad fiscal, que ya generan ecos fuera del Palacio Legislativo.

Sea como sea, esta semana marcará el ritmo con el que el Congreso encara el cierre de un año signado por desafíos económicos y divisiones políticas. Lo que para algunos será una muestra de eficiencia legislativa, para otros puede terminar siendo la razón por la que más de un plan se quede en el tintero.