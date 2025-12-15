Bitcoin se mantiene abajo de u$s90.000 a la espera de datos claves de la Fed que pueden definir su futuro + Seguir en









La principal criptomoneda no mostró grandes movimientos en la última semana, y aguarda por señales del mercado para vislumbrar un crecimiento.

Bitcoin sigue sin mostrar grandes repuntes, mientras persiste la cautela entre los inversores. Depositphotos

El mercado de las criptomonedas opera con pocos movimientos en el comienzo de la jornada del lunes. Bitcoin (BTC) cotiza a u$s89.810, según Binance, en el marco de un interés por el riesgo moderado. Asimismo, Ethereum (ETH) repunta 2% hasta los u$s3.159.

Las altcoins presentan escasa volatilidad, sin ningún gran crecimiento ni desplome. Destaca Lido Staked Ether (STETH) con un crecimiento del 2,1%, y lo sigue TRON (TRX), con 2,4%.

Las expectativas puestas en datos y anuncios de la Fed Durante las últimas sesiones, Bitcoin tuvo dificultades para crecer, con inversores reacios a tomar nuevas posiciones. Sin embargo, se espera que unas publicaciones claves definan las expectativas para los tipos de interés. En ese sentido, los próximos datos de empleo, solicitudes semanales de desempleo y cifras de inflación de noviembre, junto con las lecturas preliminares del PMI de diciembre determinarán la fortaleza de la economía estadounidense.

Por otra parte, los discursos de los gobernadores de la Reserva Federal Stephen Miran y Christopher J. Waller también serán claves para comprender su visión sobre las tasas.

Además, esta semana se esperan las decisiones del Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, luego de que las reuniones recientes de los bancos centrales hayan debilitado aún más la confianza en los activos de riesgo.

