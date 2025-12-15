El análisis lapidario de la Fórmula 1 sobre el debut de Franco Colapinto y el rendimiento de los pilotos novatos en la temporada 2025 + Seguir en









La F1 publicó un estudio por memorizado del paso de los rookies por la categoría reina del automovilismo, en el que el argentino no salió bien parado.

La fórmula 1 dió su analisis sobre los pilotos novatos en la temporada 2025.

La Fórmula 1 evaluó el desempeño de los pilotos novatos durante la temporada 2025 y presentó un balance con resultados dispares. Mientras algunos destacan por su rápida adaptación y logros, otros enfrentaron dificultades para establecerse en la máxima categoría. El análisis incluyó a Franco Colapinto, cuyo paso por Alpine fue especialmente complejo, y a otros rookies que brillaron con actuaciones prometedoras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe oficial señaló que la generación de novatos de 2025 mostró una mezcla de talento y errores típicos de principiantes. Algunos lograron podios y puntos clave, mientras que otros terminaron la temporada sin sumar unidades en el campeonato.

Fórmula 1 Las vegas 2025 El año de Franco Colapinto según la propia Fórmula 1 Franco Colapinto vivió una temporada difícil en Alpine, tras reemplazar a Jack Doohan a mitad de año. El piloto argentino no tuvo oportunidad de participar en la pretemporada con el equipo, lo que limitó su adaptación. Tanto Colapinto como Doohan, finalizaron el campeonato sin puntos, en un auto que la escudería no desarrolló de manera competitiva.

El análisis destacó que Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly en algunas clasificaciones, un indicio de progreso individual. Sin embargo, la falta de preparación y los cambios de ingeniería afectaron su capacidad para mostrar todo su potencial. La Fórmula 1 calificó su año como "para el olvido" y remarcó que sumar puntos desde el inicio de 2026 será clave para su confianza.

Colapinto admitió que el año fue complicado, pero confió en que las nuevas regulaciones y la unidad de potencia para 2026 le permitirán recuperar el nivel que mostró en Williams durante 2024. La evaluación señaló que su desempeño en pistas conocidas no cumplió con las expectativas, a pesar de sus avances en clasificación.

Franco Colapinto Las Vegas El paso de los otros novatos en su primera temporada de F1 Los demás pilotos novatos tuvieron temporadas con resultados variados. Kimi Antonelli sobresalió en Mercedes con podios y una pole position histórica en Miami, aunque sufrió altibajos en la segunda mitad del año. Oliver Bearman impresionó en Haas con una segunda mitad de temporada sólida, mientras que Gabriel Bortoleto demostró consistencia en Sauber. Isack Hadjar logró un podio en Zandvoort y ascendió a Red Bull para 2026, gracias a su velocidad y regularidad. Liam Lawson, por su parte, mostró resistencia mental, tras su descenso en Red Bull y destacó en carreras como Bakú y Brasil. Todos estos pilotos superaron a Colapinto en puntos y resultados, lo que reflejó las diferencias en adaptación y oportunidades.