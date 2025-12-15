PAE exporta gas de Vaca Muerta a Uruguay y consolida un nuevo eje regional de integración energética

A través del Gasoducto Cruz del Sur, Pan American Energy comenzó a exportar gas natural argentino para la generación eléctrica en Uruguay. El acuerdo con UTE refuerza el perfil exportador de Vaca Muerta, aporta divisas y reactiva una infraestructura clave para el Cono Sur.

La exportación de gas natural de Vaca Muerta a Uruguay, a través del Gasoducto Cruz del Sur, llega a la central termoeléctrica de ciclo combinado Punta del Tigre.

Pan American Energy (PAE) dio un nuevo paso en la consolidación del perfil exportador del gas natural argentino al comenzar a enviar producción de Vaca Muerta a Uruguay , en el marco de un contrato firmado con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) . El acuerdo permite abastecer con gas argentino a la generación térmica del país vecino y marca un hito en la reactivación del Gasoducto Cruz del Sur , una infraestructura estratégica que vuelve a ocupar un rol central en la integración energética regional.

Las exportaciones se realizan a través del Gasoducto Cruz del Sur , que conecta Punta Lara , en la provincia de Buenos Aires, con Colonia y Montevideo . Se trata de una obra binacional de gran relevancia , en la que Pan American Energy participa como accionista junto a ANCAP, Harbour Energy y Shell. Su reactivación se inscribe en un contexto de mayor disponibilidad de gas en la Argentina, impulsada por el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y la expansión de la capacidad de transporte.

Hasta el momento, PAE ya entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural , y desde la compañía anticipan que los volúmenes exportados se incrementarán durante el verano, período de mayor demanda para la generación eléctrica en Uruguay. El gas de Neuquén se destina específicamente al ciclo combinado de Punta del Tigre , una de las centrales térmicas más importantes del sistema eléctrico uruguayo.

El uso de gas natural proveniente de Vaca Muerta permite a Uruguay reemplazar combustibles más caros y con mayores emisiones, generando ahorros operativos y mejoras ambientales. En ese sentido, la reactivación del flujo por el Gasoducto Cruz del Sur no solo tiene impacto económico, sino que también fortalece la seguridad energética del país vecino, al diversificar su matriz y reducir costos asociados a la generación térmica.

El convenio firmado entre UTE y las autoridades argentinas implica además la posibilidad de abastecerse de gas natural a precios más competitivos, lo que según la ministra representa una reducción cercana al 50% en los costos de producción eléctrica frente a otras fuentes térmicas disponibles.

Gasoducto El ahorro de un millón de dólares en apenas cuatro días refuerza la apuesta del gobierno de Uruguay por diversificar las fuentes de generación dentro de un esquema de transición energética que combine eficiencia, sostenibilidad y estabilidad de costos. Reporte Minero

Para Pan American Energy, el acuerdo con UTE refuerza su posicionamiento como uno de los principales productores de gas natural de la Argentina. La compañía abastece al mercado interno y, en un escenario de mayor producción, canaliza sus excedentes hacia los mercados regionales, contribuyendo a la generación de divisas y a la consolidación del gas como vector de exportación.

El envío de gas a Uruguay se da, además, en un contexto más amplio de normalización y reimpulso del comercio energético bilateral. La reactivación del Gasoducto Cruz del Sur vuelve a poner en valor una infraestructura que durante años estuvo subutilizada y que hoy encuentra sentido económico a partir del crecimiento de Vaca Muerta y de una mayor previsibilidad en los permisos de exportación.

Desde la perspectiva argentina, estas exportaciones confirman que el mercado interno se encuentra ampliamente abastecido y que el verdadero potencial de crecimiento del sector gasífero está asociado a la exportación. En ese marco, los contratos regionales aparecen como un primer escalón hacia una inserción más ambiciosa en los mercados internacionales.

En línea con esa estrategia, Pan American Energy también proyecta un rol relevante en el mercado global de gas natural licuado (GNL). A partir de 2027, como parte del consorcio Southern Energy, la compañía se posiciona entre los actores argentinos que buscan llevar el gas de Vaca Muerta a escala mundial, complementando las exportaciones por gasoducto con envíos marítimos de mayor alcance.

Termoeléctrica ciclo combinado de Punta del Tigre Uruguay

Del lado uruguayo, UTE -la empresa pública responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica- destaca la importancia de contar con un suministro confiable y competitivo. En este marco, la empresa recordó que cumple un rol central en el sistema energético del país y trabaja para garantizar el acceso a energía asequible, apoyándose en acuerdos regionales que aportan previsibilidad y eficiencia.

La exportación de gas natural de Vaca Muerta a Uruguay, a través del Gasoducto Cruz del Sur, sintetiza varios de los ejes que hoy definen al sector energético argentino: mayor producción, infraestructura recuperada, integración regional y una orientación cada vez más clara hacia la exportación.

En un contexto de transición energética y competencia global por los mercados, el gas argentino vuelve a ganar protagonismo como recurso estratégico para el desarrollo y la generación de divisas.