Quién es Nick, el hijo de Rob Reiner y principal sospechoso de la muerte del director: los antecedentes de problemas con las drogas

Hijo del reconocido actor y director, Nick Reiner quedó en el centro de la investigación por el doble homicidio de sus padres en Los Ángeles. Guionista y con una historia pública de adicciones y rehabilitación, es señalado como presunto autor del hecho, mientras la policía avanza con las pericias y aún no hay cargos confirmados.

La muerte del legendario director y actor Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner sacude a Hollywood, Sus cuerpos fueron hallados sin vida en su mansión de Brentwood, Los Ángeles , en lo que la policía investiga como un doble homicidio con arma blanca . Según medios medios estadounidenses, su hijo Nick Reiner de 32 años, es el principal sospechoso del hecho. la pareja presentó heridas compatibles con puñaladas cuando el Departamento de Bomberos llegó al domicilio tras una llamada de emergencia al 911.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las autoridades del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) investigan el caso como un homicidio y han interrogado a familiares mientras reúnen pruebas. Hasta el momento no hubo una confirmación oficial de cargos ni una detención pública , aunque circulan versiones con información policial aún no verificada oficialmente.

Según fuentes, los cuerpos fueron encontrados ya sin vida por la hija de la pareja , quien alertó a los servicios de emergencia. Reiner, de 78 años , fue una figura emblemática del cine y la televisión estadounidense. Alcanzó fama como actor en la sitcom All in the Family y, sobre el final de su carrera, se consolidó como director de películas inolvidables como La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally.

Nick Reiner, el principal sospechoso de la muerte de su padre padre Rob y la pareja Michele.

Michele Singer Reiner, de 68 años , era su esposa desde 1989 y también tenía una destacada trayectoria como fotógrafa.

Aunque las autoridades de Los Ángeles no confirmaron oficialmente cargos ni detenciones , varios medios estadounidenses indicaron que Nick está siendo interrogado por la Policía de Los Ángeles como principal sospechoso , sin que hasta ahora se hayan presentado cargos formales.

Nick, el hijo de Rob Reiner señalado como presunto autor de la muerte del director y su pareja

La industria del entretenimiento y figuras del cine expresaron conmoción y tristeza por la noticia. La investigación continúa mientras familiares y allegados afrontan el impacto de esta tragedia que enluta a Hollywood.

Nick nació en 1993 y creció en una familia profundamente vinculada al cine y la televisión: su padre fue protagonista de clásicos como Cuenta conmigo, La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally.

Nick Reiner, una vida marcada por las adicciones y la recuperación

Nick siguió una veta creativa al trabajar como guionista, colaborando en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre. Ese film se inspiró en su propia lucha personal contra la adicción, un tema que marcó su vida desde la adolescencia y que lo llevó a pasar por múltiples centros de rehabilitación.

En varias entrevistas previas, reconoció haber enfrentado problemas con drogas y alcohol desde los 15 años, lo que en distintos momentos lo llevó a vivir en situación de calle y recorrer varios estados de EE. UU. mientras buscaba recuperarse.

El caso que conmociona a Hollywood

La muerte violenta de Rob y Michele Reiner sacudió a la industria del entretenimiento y puso nuevamente bajo la lupa la historia personal de su hijo.

Aunque la investigación continúa abierta y no hay confirmaciones oficiales sobre imputaciones, el nombre de Nick Reiner figura en los informes como persona de interés a medida que las autoridades siguen recabando pruebas y evaluando los hechos.