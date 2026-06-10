Vivir viajando y ganando en dólares: qué es un nómada digital y cuáles son lo mejores destinos

Cada vez más personas eligen una modalidad de empleo que les permite cambiar de país sin dejar de generar ingresos desde internet.

Este es el mejor truco para quienes aman viajar por el mundo.

En los últimos años, el trabajo remoto dejó de ser una alternativa ocasional para convertirse en una opción elegida por millones de personas en todo el mundo. La posibilidad de desempeñarse en distintas tareas profesionales desde cualquier lugar y cobrar en dólares abrió la puerta a una nueva forma de organizar la vida laboral y los ingresos.

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Este modelo se volvió más popular después de la pandemia y hoy reúne a profesionales, emprendedores y trabajadores independientes que gozan de flexibilidad y movilidad en sus empleos. Según estimaciones internacionales, en 2025 fueron 40 millones de personas las que adoptaron este estilo de vida.

Esta modalidad de trabajo te permite conocer todo el mundo sin dejar tu empleo.

Un nómada digital es una persona que desarrolla su actividad laboral mediante internet y no necesita permanecer en una ubicación fija para generar ingresos . Gracias a la conectividad, puede trabajar desde distintos países mientras mantiene clientes, proyectos o empleadores en cualquier parte del mundo.

Más que una profesión específica, se trata de una forma de vida que permite que el trabajador se mude constantemente sin tener que abandonar las obligaciones laborales. Dentro de este modo de vida, existen hasta ahora tres perfiles principales de empleado alrededor del mundo:

Freelance o trabajador independiente

Se trata de quienes ofrecen servicios profesionales de manera autónoma. La mayoría son diseñadores, redactores, programadores, traductores o especialistas en marketing. Ellos no tienen problema con la movilidad porque su trabajo depende de clientes que contratan proyectos específicos.

Emprendedor digital

Este grupo desarrolla negocios propios que funcionan exclusivamente de manera online. Muchos generan ingresos mediante cursos virtuales, aplicaciones, plantillas digitales, libros electrónicos o plataformas de contenido y en varios casos, estos productos les permite tener un flujo de ingresos recurrentes sin depender exclusivamente de las horas trabajadas.

Empleado remoto

Cada vez más empresas incorporan equipos distribuidos en distintos países. Estos trabajadores siguen teniendo una relación laboral tradicional, aunque llevan a cabo sus tareas desde cualquier lugar con conexión estable a internet y cumplen objetivos sin necesidad de asistir a una oficina.

Quienes quieran adoptar este estilo de vida suelen considerar algunos aspectos fundamentales como la calidad de la conexión, la organización de los horarios, la adaptación a las diferencias horarias y la capacidad para separar momentos laborales de los espacios de descanso.

Además, las plataformas financieras digitales se volvieron populares para quienes cobran honorarios internacionales y reciben pagos en dólares desde distintos mercados.

Trabajar desde casa trabajo remoto Esta modalidad es cada vez más elegida. Magnific

Visas de trabajo remoto: los mejores destinos para nómadas digitales

La expansión del trabajo remoto impulsó a numerosos países a crear permisos específicos para atraer talento internacional. La diferente infraestructura, seguridad, beneficios impositivos y calidad de vida hizo que ciertos destinos se volvieran favoritos para quienes trabajan online.

Tailandia

Sigue entre los destinos más elegidos de Asia con ciudades como Bangkok y Chiang Mai que concentran grandes comunidades internacionales. El país permite mantener una residencia de largo plazo que, bajo determinadas condiciones, puede dejar residir sin problemas hasta por 10 años.

El costo de vida moderado, la oferta gastronómica y la infraestructura para trabajadores remotos hace que Tailandia sea de las mejores alternativas del continente.

Costa Rica

El país centroamericano estableció un permiso especial para trabajadores remotos con una duración inicial de un año. El principal requisito es demostrar ingresos mensuales mínimos de u$s3.000 para una persona sola o u$s4.000 para grupos familiares.

A cambio, ofrece beneficios fiscales sobre los ingresos obtenidos fuera del país, además del acceso a servicios de calidad y un gran entorno natural.

Indonesia

Bali sigue siendo uno de los puntos más populares para quienes buscan trabajar mientras descubren nuevos horizontes. Aunque todavía no cuenta con una visa exclusiva para nómadas digitales plenamente consolidada, existen permisos alternativos para residir por mucho tiempo.

La isla atrae a este tipo de trabajadores por sus espacios de coworking, playas, su gran oferta cultural y costos relativamente accesibles frente a otros países.

Georgia

Este país, ubicado en el límite entre Europa y Asia, se hizo conocido gracias a sus facilidades migratorias, donde ciudadanos de más de 90 países pueden permanecer hasta un año sin necesidad de gestionar una visa previa.

Además, su régimen para pequeños emprendedores contempla una carga tributaria del 1% para facturaciones inferiores a los 155.000 euros anuales.

Portugal y España

La península ibérica se convirtió en uno de los principales polos europeos para trabajadores internacionales. Por su parte, Portugal ofrece la visa D8 para quienes acrediten ingresos mínimos de u$s4.000 mensuales. Además, contempla ventajas fiscales y la posibilidad de acceder a una residencia más estable con el paso del tiempo.

Por el otro lado, España ya incorporó su propia visa para trabajadores remotos. Los solicitantes deben demostrar ingresos de 3300 euros mensuales y, de hecho, cuando el trámite se realiza dentro del país, la autorización puede llegar a extenderse hasta por tres años.