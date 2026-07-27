Bonos CER o tasa fija: ¿Qué conviene?.

Con la inflación en descenso, el mercado ajusta sus expectativas y analiza las mejores alternativas para invertir en pesos.

Con una inflación que volvió a ubicarse por debajo del 2% mensual y un mercado que sigue ajustando sus expectativas, vuelve una pregunta muy frecuente entre los inversores: ¿conviene tasa fija o bonos CER?

El proceso de desinflación sigue avanzando. En junio, el IPC volvió a ubicarse por debajo del 2% mensual, marcando un 1,9%, mientras que la inflación núcleo fue de apenas 1,6%.

En este contexto vuelve a aparecer una pregunta muy frecuente: ¿conviene invertir en bonos CER o en tasa fija? Como suele ocurrir en inversiones, no hay una única respuesta. Todo depende de qué escenario espere cada inversor y qué riesgo quiera asumir.

Hoy la curva de tasa fija tiene rendimientos que se ubican aproximadamente entre 1,7% y 1,9% mensual, equivalentes a tasas efectivas anuales cercanas al 20%/26%.

Hace algunos meses las tasas eran considerablemente más elevadas. Con el avance del proceso de desinflación (que se había frenado durante varios meses), el mercado fue ajustando expectativas y los rendimientos fueron cayendo.

Hoy ya no está el mismo colchón que había meses atrás, pero todavía puede haber valor en la tasa fija si la inflación sigue bajando.

¿Y los bonos CER?

Los bonos CER ajustan su capital por inflación y, además, pagan una tasa real positiva. Es decir, no solo buscan preservar el poder adquisitivo, sino que ofrecen un rendimiento adicional por encima del IPC. En otras palabras, si la inflación termina siendo más alta de lo esperado, el capital del bono también se ajusta, algo que no ocurre con la tasa fija.

Gráfico bonos CER.

Actualmente la curva CER continúa mostrando rendimientos reales positivos en todos sus vencimientos, siendo especialmente interesante el tramo medio de la curva, donde es posible obtener varios puntos porcentuales por encima de la inflación sin asumir una duration demasiado elevada.

Es importante recordar que los bonos CER no son una cobertura frente a una suba del dólar. Su función es protegerse frente a una inflación mayor a la esperada. Entonces, ¿qué conviene? Depende del escenario que uno tenga en mente.

Si el proceso de desinflación continúa avanzando y las tasas siguen bajando, la tasa fija puede resultar muy atractiva, no solo por el rendimiento que paga sino también por la posibilidad de capturar ganancias de capital si las tasas implícitas continúan bajando.

En cambio, para quienes prefieran ser más cautos respecto de la inflación, los bonos CER siguen luciendo muy interesantes. Permiten mantener cobertura frente a una eventual sorpresa inflacionaria y, además, ofrecen rendimientos reales positivos.

En definitiva, más que pensar cuál de las dos alternativas es "mejor", la pregunta debería ser qué riesgo quiere asumir cada inversor. La tasa fija apuesta a que la inflación continúe bajando y las tasas sigan comprimiéndose. El CER resigna parte de esa apuesta, pero brinda una cobertura muy eficiente.

¿Y si directamente no quiero estar en pesos? En ese caso, la alternativa pasa por mantenerse en activos dolarizados, como bonos corporativos de buena calidad o fondos comunes de inversión de renta fija en dólares.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.