Vuelta al cole 2026: cuánto cuesta llenar la mochila y qué útiles aumentaron más

Un informe en base a datos oficiales del IDECBA estimó el costo de los principales útiles escolares en CABA. Aunque en el último año los precios subieron por debajo de la inflación, el acumulado desde 2022 sigue pesando en el bolsillo.

El costo de un kit básico de útiles escolares supera los $24.700 en la Ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 , llenar la mochila vuelve a ser una preocupación central para miles de familias porteñas. Un informe elaborado en base a estadísticas del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) puso números concretos al gasto mínimo necesario para arrancar las clases.

El relevamiento, llevado a cabo por el espacio Integrar, que conduce Daniel Amoroso, analizó seis productos clave y permite estimar cuánto cuesta hoy un kit básico de útiles escolares en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los valores relevados en enero de 2026, estos son los precios promedio informados:

Solo con estos seis artículos, el gasto supera los $24.700. Y eso sin contemplar mochila, cartuchera, guardapolvo ni materiales específicos que cada institución suele solicitar al inicio del año.

El dato funciona como una referencia mínima para familias que deben equipar a más de un estudiante, en un contexto en el que cualquier variación de precios impacta de manera directa en el presupuesto mensual.

Qué pasó con los precios en el último año

En términos interanuales, el informe señala que la mayoría de los útiles aumentó por debajo del IPC de la Ciudad, que se ubicó en 31,7%.

La única excepción fueron las fotocopias, que registraron una suba del 34,3%, superando el índice general.

El resto de los productos mostró incrementos más moderados:

Cuaderno escolar: +15,7%

Cuaderno universitario: +13,9%

Marcadores: +15,2%

Repuesto para carpeta: +10,8%

Lápiz negro: +6,4%

Desde Integrar señalaron que durante 2025 y el inicio de 2026 “los productos de la mochila aumentaron en línea o por debajo de la inflación”, marcando una desaceleración respecto de los años de mayor aceleración de precios.

El peso del acumulado desde 2022

Sin embargo, el informe advierte que el alivio relativo del último año no borra el fuerte impacto acumulado desde marzo de 2022.

En ese período, la inflación en la Ciudad alcanzó el 1.519%. Algunos productos escolares crecieron incluso por encima de ese promedio:

Cuaderno escolar: +1.660%

Repuesto para carpeta: +1.742%

Fotocopia: +1.766%

Estos números reflejan que, si bien la dinámica reciente muestra una desaceleración, el arrastre de los años 2023 y 2024 sigue siendo determinante en el costo actual de los útiles.

“La mochila dejó de aumentar de peso en los últimos 12 meses, pero todavía se siente pesada producto de los aumentos que tuvieron lugar durante 2023 y 2024”, sostiene el documento.

Un gasto que se multiplica en cada hogar

Más allá de la estadística puntual, el informe vuelve a poner sobre la mesa una realidad concreta: el inicio de clases implica un desembolso significativo para las familias, incluso antes de sumar otros rubros como indumentaria, transporte o cuotas escolares.

Con el ciclo lectivo a punto de comenzar, el costo de llenar la mochila se consolida como uno de los primeros desafíos económicos del año para los hogares porteños.