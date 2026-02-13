Vuelta a clases 2026: uno por uno, los descuentos que ofrecen los bancos y billeteras para ahorrar hasta 40%

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 cada vez más cerca, los bancos lanzaron promociones especiales con descuentos de hasta 40%, reintegros y cuotas sin interés en útiles, uniformes e indumentaria escolar. Uno por uno, todos los beneficios para ahorrar en la vuelta a clases.

En las próximas semanas comenzará el ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias del país. Como ocurre cada año, las familias ya reorganizan su presupuesto para afrontar uno de los gastos más importantes del primer trimestre: útiles, mochilas, uniformes, calzado, tecnología y libros escolares.

En ese escenario, los bancos lanzaron campañas específicas de “Vuelta al Cole” con descuentos de hasta 40%, reintegros, cuotas sin interés y beneficios digitales a través de billeteras como MODO, Cuenta DNI o aplicaciones propias. El detalle, entidad por entidad.

La campaña “Especial Vuelta al Cole” se extiende todos los jueves del 5 de febrero al 12 de marzo de 2026 , y apunta a incentivar los pagos digitales, ya que exige operar con MODO o tecnología sin contacto (Apple Pay, Google Pay o MODO NFC) .

En comercios adheridos:

20% de ahorro sin tope con tarjetas de crédito Macro, en hasta 6 cuotas sin interés.

25% sin tope con tarjetas Platinum Macro, en hasta 6 cuotas.

30% sin tope con tarjetas Macro Selecta, en hasta 9 cuotas sin interés.

Librerías

10% de ahorro sin tope con tarjetas Macro y Platinum, hasta 6 cuotas.

10% sin tope con tarjetas Selecta, hasta 9 cuotas.

La propuesta combina alto porcentaje de descuento en indumentaria con financiación extendida, especialmente para segmentos premium. El listado completo de comercios está disponible en macro.com.ar/vueltaalcole.

Banco Credicoop

La entidad diseñó un esquema amplio que combina promociones puntuales con beneficios diarios en supermercados, electro e indumentaria.

Vuelta a Clases (Visa y Cabal)

18 al 20 de febrero: hasta 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés en más de 4.900 comercios del país.

5 y 6 de marzo: hasta 30% de ahorro y 6 cuotas en librerías adheridas.

Tienda Credicoop

18 al 23 de febrero: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados (exclusivo MODO con Cabal).

Supermercados

Incluye cadenas como Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día y Changomás, con descuentos que alcanzan el 40% según día y modalidad de pago.

Electro y Hogar

Hasta 12 y 18 cuotas sin interés en Frávega, Coto Electro, On City y Coope Hogar.

La estrategia de Credicoop combina descuentos directos y fuerte presencia en supermercados, clave para compras escolares complementarias.



Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz

La campaña de los bancos del Grupo Petersen estará vigente del 18 al 21 de febrero, en comercios adheridos de cada provincia donde operan las entidades.

Indumentaria infantil y calzado

25% de descuento para cartera general (tope $20.000).

30% para clientes renta alta (tope $30.000).

Librerías

20% de descuento sin tope para todos los segmentos.

Todas las operaciones pueden financiarse en 6 cuotas sin interés, lo que convierte a esta promoción en una de las más completas en el interior del país, especialmente en rubros básicos como indumentaria y textos escolares.





Banco Provincia

La banca pública bonaerense desplegó beneficios integrales durante todo febrero, combinando tarjetas, billetera digital y su portal de e-commerce.

Tarjetas Visa y Mastercard

Hasta 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en indumentaria escolar y casas de deportes.

10% de ahorro y 4 cuotas sin interés en librerías y jugueterías.

4 cuotas sin interés en librerías de texto y ópticas.

Provincia Compras

18 cuotas sin interés del 10 al 12 de febrero.

12 cuotas del 24 al 26 de febrero.

Cuenta DNI

10% de descuento en librerías de texto.

20% en comercios de barrio los viernes (con tope semanal).

La propuesta combina descuentos directos, cuotas extendidas y beneficios digitales, apuntando tanto a compras presenciales como online.





Banco Ciudad

La entidad porteña organiza su esquema por día de la semana y rubro.

Librerías (viernes)

20% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Tope mensual de reintegro: $15.000.

Indumentaria y calzado (martes)

Hasta 20% sin tope.

Hasta 10 cuotas sin interés, pagando con QR desde App Ciudad o Buepp.

Uniformes y ópticas

6 cuotas sin interés todos los días con billetera Buepp.

El Ciudad refuerza el uso de pagos con QR y billetera propia, buscando digitalizar el consumo.





ICBC

ICBC lanzó una campaña especial para la Vuelta al Cole 2026 con uno de los topes de reintegro más altos del mercado.

La promoción estará vigente del 18 al 20 de febrero, en locales adheridos de indumentaria, uniformes y librerías.

Hasta 40% de descuento .

6 cuotas sin interés .

Tope de reintegro de hasta $50.000 por transacción.

El beneficio aplica pagando con tarjetas de crédito ICBC Visa y Mastercard.

Entre las marcas y comercios participantes se destacan: College, God Clothes, La Tienda Uniformes, Topper, Dexter, Moov, Stock Center, Grimoldi, Samsonite, Seven Sport, Batistella Calzado, Juvenilia Uniformes, Champion (online), Gris y Grey Uniformes, Under Armour, Woopy, Educando, Simones y Adidas, entre otras.

La promoción combina un alto porcentaje de descuento con financiación sin interés y un tope elevado, lo que la posiciona como una de las alternativas más atractivas para compras de mayor ticket, como uniformes completos, mochilas técnicas o indumentaria deportiva.

El detalle completo de comercios adheridos y condiciones está disponible en beneficios.icbc.com.ar.





Banco Nación

La campaña “Vuelta al Cole” se concentra en dos tramos: 11 al 13 y 18 al 20 de febrero, con tarjetas Visa y Mastercard a través de MODO BNA+.

20% de descuento en librerías.

25% en indumentaria escolar y deportiva.

Hasta 6 cuotas sin interés.

Tope de reintegro: $20.000 por compra.

Clientes sueldo: 5% adicional.

Además, ofrece hasta 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+ en fechas específicas, ampliando el beneficio a tecnología y artículos para el hogar.





Galicia

La campaña de Galicia para la Vuelta al Cole 2026 se desarrolla los jueves y viernes de febrero, pagando con tarjetas de crédito Galicia en comercios adheridos.

Librerías

10% de ahorro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés.

Jugueterías y útiles escolares

20% de ahorro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés.

Indumentaria infantil y deportiva

20% de descuento, con tope de reintegro de $40.000, y hasta 9 cuotas sin interés.

Tienda Galicia

Hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, incluyendo tecnología.

La propuesta combina descuentos sin límite en rubros básicos como librerías y útiles, junto con financiación extendida para compras de mayor ticket.





BBVA

BBVA lanzó promociones específicas para la Vuelta al Cole 2026 con foco en el uso de la billetera digital. Los beneficios aplican pagando con MODO desde la App BBVA con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Librerías

20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés .

Tope de reintegro: $60.000 por usuario .

Aplica en Alot, vigente desde el 10 de febrero.

Indumentaria y calzado

20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés .

Tope de $60.000 por usuario .

Vigente del 4 al 24 de febrero en marcas como Adidas, Grimoldi, Dexter, Stock Center, Moov, Hush Puppies, The North Face, Vans, Open Sports, Dash y Grid.

Renovación tecnológica

Para quienes necesiten actualizar dispositivos o equipar el área de estudio:

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días en productos seleccionados de Frávega, On City y Samsung.

La propuesta combina descuento con tope elevado y financiación, apuntando tanto a útiles e indumentaria como a compras tecnológicas de mayor valor.

Supervielle

En el marco de la Vuelta al Cole 2026, Supervielle presentó una propuesta integral que combina financiación extendida online y descuentos segmentados según perfil de cliente, con fuerte foco en pagos digitales.

Tienda Supervielle (Mercado Libre)

18 al 20 de febrero: hasta 12 cuotas sin interés .

Aplica abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco.

La acción permite financiar compras de útiles, mochilas, tecnología y artículos escolares a través de la tienda oficial del banco en Mercado Libre.

Indumentaria, calzado y uniformes (comercios adheridos)

Vigente del 15 al 22 de febrero:

20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés para cartera general (tope de reintegro $20.000).

30% de ahorro y 6 cuotas sin interés para clientes Identité y Plan Sueldo (tope $30.000).

El beneficio aplica pagando con tarjetas de débito o crédito Supervielle, utilizando QR MODO desde la App Supervielle o vía NFC desde la App MODO, lo que refuerza la estrategia de digitalización de pagos del banco.

La propuesta combina descuento directo y financiación sin interés en uno de los rubros de mayor peso en la vuelta a clases —uniformes y calzado escolar—, con una diferenciación clara para clientes con mayor vinculación (Identité y Plan Sueldo), que acceden a un porcentaje superior y mayor tope de reintegro.

El detalle de los comercios adheridos y condiciones puede consultarse en los canales oficiales del banco.





Banco Patagonia

Banco Patagonia activó su campaña de Vuelta al Cole con descuentos y financiación en indumentaria, jugueterías y librerías, tanto en locales físicos como en su tienda online.

Indumentaria, calzado y jugueterías

Del 11 al 14 de febrero : hasta 30% de descuento y 3 cuotas sin interés .

Aplica con tarjetas de débito y crédito de Banco Patagonia .

Incluye marcas líderes en todo el país como Cebra, Adidas, Hush Puppies, Dexter, El Mundo del Juguete, Stock Center, Grimoldi y Kinderland, entre otras.

Librerías

Cúspide (febrero y marzo): 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito Patagonia.

SBS (febrero y marzo): 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito Visa de Banco Patagonia.

Tienda online

A través de clubpatagonia.com.ar, los clientes pueden acceder a todos los productos publicados con el beneficio de hasta 12 cuotas sin interés, lo que amplía la posibilidad de financiar compras de mayor ticket, como tecnología o artículos para el estudio.

La propuesta combina descuentos puntuales en fechas clave con beneficios extendidos en librerías durante dos meses, ofreciendo alternativas tanto para compras inmediatas como planificadas.