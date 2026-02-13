Vuelta a clases 2026: la canasta escolar supera los $75.000 pero hay promociones y descuentos de hasta el 30% en útiles y uniformes

Varios comercios, marcas de primer nivel y hasta supermercados lanzaron promociones limitadas en artículos de librería, útiles y mochilas.

Descuentos de hasta el 30% en útiles escolares e indumentaria previo al inicio del ciclo lectivo 2026.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 , las compras de último momento se empiezan a sentir. El costo de una c anasta básica de útiles escolares ya supera los 76.900 pesos por alumno, según los últimos relevamientos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Solo para graficar, un cuaderno económico cuesta 3.500 pesos, tapa dura puede rondar los 14.700, mientras que las carpetas 8.000 pesos. Estos precios aumentan cuando se trata de materiales bajo licencias o primeras marcas.

Con este escenario de precios, muchas marcas, comercios y supermercados decidieron lanzar promociones bancarias y billeteras digitales . Cabe destacar, sin embargo, que un porcentaje alto de reintegro no significa un gran descuento real si el tope de reintegro es bajo.

¿Cómo comprar entonces de manera inteligente y ahorrando de verdad? Una de las primeras opciones y de la más antiguas es una compra mayorista o en conjunto con otras familias del curso. Muchas librerías y comercios ofrecen descuentos si es una compra grande.

Cuando la compra es individual, existen múltiples plataformas que permiten comparar precios . Una de ellas es Clash Beneficios, una aplicación que hace un monitoreo diario desde su plataforma y los usuarios pueden comparar descuentos, topes y financiación.

utiles escolares.jpg

Vuelta a clases: ofertas de hasta 30% de descuento y sin tope de reintegro

Desde la aplicación se destaca Banco Macro, con un 30% de descuento sin tope de reintegro para la marca de mochilas y artículos de marroquinería Cecchini, la marca de zapatos Grimoldi y los retails de calzado e indumentaria deportiva Open Sports y Sporting. Otro tanto ocurre con el 25% sin tope que ofrece el Banco de Santa Fe para las compras en Digital Sports.

En el caso específico de los productos de librería y útiles escolares, las mejores promociones sin tope de reintegro corren por cuenta del Banco Galicia, con un 20% de descuento en Batik, Cúspide y Woopy, y del Credicoop, con el mismo 20% en Batik.

También entra en juego, aunque en menor medida, la financiación. Varios bancos, billeteras virtuales y marcas de primera línea cuentan con hasta 9 cuotas sin interés.

Supermercados con descuentos exclusivos para la vuelta al cole

Las grandes cadenas de supermercado en Argentina reciben a los consumidores con grandes arcos llenos de artículos de librería, útiles escolares e indumentaria básica para la vuelta a clases.

Tal es el caso de Carrefour con su campaña Vuelta al Cole, con promociones especiales en útiles escolares, indumentaria y mochilas, vigentes hasta el 15 de marzo. Estos descuentos son además acumulables con otras promociones bancarias.

Vuelta al Cole Carrefour

La campaña cuenta con hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados y precios competitivos en distintos útiles escolares:

-Carpeta negra lisa a $3.590 o con distintos diseños y personajes desde $9.900.

Cuadernos espiralados desde $4.900 y cuadernos Nº3 desde $5.490.

Cartucheras desde $4.500.

Lápices negros grafito Carrefour (pack x3) desde $990

Lápices de colores x12 desde $2.350 y el nuevo lanzamiento de marca Carrefour de Lápices de Colores x60 a $11.990.

Marcadores escolares x6 desde $1.399.

Set de 4 resaltadores desde $4.990

Bolígrafo x4 desde $1.750 o x10 desde $4.350 .

Set geométrico (regla, escuadra y transportador) desde $1.590.

Adhesivo en barra x2 desde $1.890 .

Mochilas desde $19.990, con posibilidad de financiar en hasta 6 cuotas sin interés.

Indumentaria escolar