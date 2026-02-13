Gremios docentes definieron paro de 24 horas y peligra el inicio de clases en Buenos Aires + Seguir en









El congreso extraordinario de la FEB rechazó por insuficiente la oferta salarial del Gobierno bonaerense y otorgó facultades al consejo directivo para evaluar una nueva propuesta.

FEB

El congreso extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió este viernes convocar a un paro de 24 horas y dejó en suspenso el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó luego de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial en la última mesa paritaria.

La medida implica que, si no hay una mejora sustancial en la oferta, el calendario escolar podría arrancar con conflicto. Además del paro, los delegados otorgaron facultades al consejo directivo del gremio para definir los pasos a seguir ante una eventual nueva propuesta oficial, lo que deja abierta la puerta a una negociación contrarreloj.

Desde la FEB señalaron que el aumento ofrecido no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni proyecta una recuperación real frente a la inflación. El reclamo no se limita al porcentaje salarial: también incluye la revisión de cláusulas de actualización y el impacto en jubilaciones docentes.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta así un escenario complejo en la antesala del inicio de clases. Cada ciclo lectivo que arranca con paro reabre un debate que ya es estructural en el sistema educativo bonaerense: salarios, financiamiento y previsibilidad.

En la mesa paritaria, la administración provincial defendió su propuesta en función de las restricciones presupuestarias y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Sin embargo, el gremio consideró que la oferta no garantiza una recomposición acorde a la evolución de los precios.

El paro anunciado por la FEB agrega presión sobre la negociación y obliga a ambas partes a acelerar definiciones. La experiencia indica que, en la Provincia, los acuerdos suelen cerrarse al filo del inicio formal de clases, pero no siempre sin impacto en el calendario. En las próximas horas se espera que el Ejecutivo bonaerense evalúe si mejora la propuesta para evitar que el conflicto escale.