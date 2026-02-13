Reformas en el Puente Labruna: el lunes cortarán la autopista Illia sentido al norte y Cantilo + Seguir en









No se podrá acceder este lunes desde las 22 y durante 12 horas. Allí, se se montarán las 8 vigas que completan la estructura central del espacio.

La ampliación del puente funcionará como un conector urbano que integre los sectores costeros en esta parte de la ciudad con el barrio de Núñez.

Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará la Autopista Illia sentido a provincia y Cantilo este lunes 16 de febrero, desde las 22 hasta las 12 horas, con el fin de continuidad con las obras de ampliación del Puente Labruna. Debido a esto, todo el tránsito que circule sentido al Norte deberá desviarse por Av. Figueroa Alcorta o Av. Del Libertador.

Además, se cortará el Paseo del Bajo sentido Norte, a la altura de Retiro, desviando todo el tránsito pesado hacia Av. Costanera para incorporarse a Cantilo en el ingreso ubicado después del puente Labruna. Por las obras, también estará cerrado el puente Scalabrini Ortiz, ubicado a la altura de Parque Norte, quienes se dirijan al Aeroparque podrán acceder a través de Sarmiento.

En el operativo, se montarán 8 vigas de 32,50 metros de largo, con un peso de 50 toneladas cada una, sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Así, se completará el nuevo puente Labruna. En enero se montaron las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre del año pasado se instaló el tramo que cruza Lugones.

La finalidad es duplicar la cantidad de carriles que tiene esta conexión vial y agilizar el tránsito, que hoy tiene carril en cada sentido y pasará a tener dos para cada lado. Hasta fin de mes, se mantendrá cerrada la salida de Lugones a Udaondo y como alternativa, el tránsito puede salir antes, en la salida hacia Av. Del Libertador ubicada en Av. General Paz, o seguir hasta la salida a La Pampa.

Puente Labruna video Obras en Puente Labruna. Cómo se llevará a cabo el proyecto La obra tiene como objetivo generar dos carriles por mano en el Puente Labruna. Para esto, se debe modificar el sentido de circulación del puente actual, que pasará a ser mano única a Udaondo y se incorporará una nueva rama similar sentido contrario, mano al río, con dos carriles adicionales, logrando mejorar la conexión de Udaondo, Lugones y Cantilo. En el medio de ambas manos se sumará una amplia pasarela peatonal, de aproximadamente 4 metros de ancho y se ejecutará una bicisenda de 2,40 m, separada por un cordón montable.

Se mejorarán los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, vinculando de una manera más segura los distintos espacios: el estadio Antonio Vespucio Liberti (Club Atlético River Plate), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria. La ampliación del puente funcionará como un conector urbano que integre los sectores costeros en esta parte de la ciudad con el barrio de Núñez.

