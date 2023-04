Werner: "Es muy difícil que el FMI suelte recursos adicionales para financiar el faltante de reservas"

“Es difícil que el FMI haga un desembolso a un gobierno que no tomó las medidas necesarias en tres años, no lo va a hacer ahora en pocos meses a punto de cambiar la administración”, explicó el exfuncionario. “El Gobierno no tiene capacidad de aplicar un programa económico serio y duro”, remarcó.

Aseguró además que es muy probable que el organismo internacional dé recursos internacionales recién a un próximo Gobierno electo. “El FMI ve la situación argentina con toda la preocupación del mundo, a primer nivel", señaló Werner.

Cambio de gobierno: la postura del FMI

"Creo que no, el Fondo Monetario no es permeable a cuestiones políticas internas", adelantó Werner en la entrevista. "Toma en cuenta el contexto político del país para analizar la sostenibilidad de las políticas públicas y concretar el programa con las revisiones del acuerdo", indicó este miércoles.

"La responsabilidad es del Gobierno", enfatizó. "En el Fondo hay preocupación porque Argentina tiene el programa más grande", destacó. Cuestionó además "el tiempo" de la gestión de Alberto Fernández para saber cuándo y cómo implementar las pautas del acuerdo. Y sentenció: "Argentina va a un escenario electoral incierto, va hacia algo que no conocemos, que es muy radical. Se pierde la capacidades de estabilización en política económicas", advirtió.