El rol sanitario y el compromiso con el bienestar de las personas

Asimismo, habilitamos un canal exclusivo para grupos vulnerables que, a través de la asistencia especializada, permitió evacuar dudas y satisfacer consultas. Por supuesto, también se fortaleció la gestión y respuesta para agilizar el canal de comercio electrónico, acortando los plazos de entrega de productos. Además, en el último año, más de 2,5 millones de personas accedieron a un medicamento por la noche y lo consiguieron en nuestras farmacias abiertas 24 horas.

En todo este tiempo no hemos dejado de invertir en recursos y también en la formación y capacitación de nuestros colaboradores, quienes indudablemente estuvieron a la altura de los desafíos que presentó el covid-19 y demostraron su vocación de servicio a nuestra comunidad. Y, a través de nuestros Pilares de Diversidad (Género, Vulnerabilidad, Discapacidad y LGBTQ+) que nos representan como organización, se desarrollaron importantes programas internos y externos. Farmacity es una empresa argentina, con 24 años de trayectoria que tiene una agenda clara de inversión y de generación de empleo genuino en el país. A través de nuestras 250 farmacias ofrecemos innovación en el acceso a la salud, gracias a nuestros más de 700 profesionales farmacéuticos.

Somos artífices de la construcción de valor. Trabajamos con más de 70 pequeñas y medianas empresas argentinas con las que desarrollamos productos de excelencia a través de 15 marcas propias que ponemos a disposición de nuestros clientes. Ellas son clave en el engranaje productivo que nos permite abastecer a nuestra red de farmacias y formatos Simplicity, Get The Look, Nat&Deli y Farmacity.com.

Tenemos un claro gen emprendedor y esto nos impulsa a crecer en forma sustentable, superando las fronteras, y adelantarnos a las tendencias, ya que queremos brindarle a cada paciente o consumidor que se acerca a nuestras tiendas el mejor servicio y ofrecerle los mejores productos que fomenten su bienestar. Sabemos que contamos con el know how, el talento y con la capacidad para hacerlo.

Como parte de una estrategia afianzada en una gran vocación y valoración por el servicio, nos asumimos como un referente clave en el vínculo que existe entre la comunidad y la salud. En este sentido, estamos atentos para crear más oportunidades, más y mejores servicios, y opciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la salud y la nutrición de la comunidad en su conjunto.