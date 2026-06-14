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14 de junio 2026 - 09:24

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 14 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina volverá a entrenarse este domingo en Kansas a menos de dos días del estreno ante Argelia. El arquero evoluciona favorablemente, pero sigue siendo la principal incógnita.

Lionel Scaloni encabezará una nueva práctica a puertas cerradas mientras espera la evolución de Emiliano Martínez para definir el equipo del debut.

Lionel Scaloni encabezará una nueva práctica a puertas cerradas mientras espera la evolución de Emiliano Martínez para definir el equipo del debut.

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La Selección argentina ingresó en la recta final de su preparación para el debut ante Argelia y este domingo volverá a entrenarse en Kansas en una práctica a puertas cerradas. A menos de dos días del estreno en el Mundial 2026, Lionel Scaloni aprovechará una de las últimas sesiones para ajustar detalles tácticos y comenzar a definir el equipo titular. Tras una semana de trabajos intensos, el entrenador les dio la tarde libre a los jugadores el sábado, aunque el foco ya está completamente puesto en el primer compromiso de la Copa del Mundo.

Las noticias son alentadoras para el cuerpo técnico, ya que prácticamente todo el plantel se encuentra a disposición. En los últimos entrenamientos, Scaloni trabajó movimientos tácticos específicos, ejercicios de defensa y ataque y bloques de fútbol reducido de alta intensidad. La única ausencia sigue siendo la de Nicolás Tagliafico, mientras que el resto de los futbolistas pudo entrenarse con normalidad, una situación que le permite al entrenador contar con múltiples variantes para definir los 26 convocados y el once inicial.

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La principal incógnita sigue siendo Emiliano "Dibu" Martínez, que continúa evolucionando de la fractura en el dedo anular de su mano derecha. El arquero campeón del mundo volvió a entrenarse con ambos guantes, respondió bien a las exigencias físicas y hasta les transmitió tranquilidad a los hinchas con un gesto hacia las cámaras y un mensaje optimista: "Estamos bien". Aunque las sensaciones del marplatense son positivas y los estudios mostraron avances en la recuperación, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evaluará su estado en los próximos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia en el debut mundialista.

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La Selección argentina vuelve a entrenarse y Scaloni define los últimos detalles para el debut

Scaloni Samuel Twitter Selección Argentina

La Selección argentina retomará este domingo los entrenamientos en Kansas con una práctica programada para las 20 (hora argentina), cuando restan menos de 48 horas para el debut frente a Argelia en el Mundial 2026. El ensayo se realizará a puertas cerradas y será una nueva oportunidad para que Lionel Scaloni continúe ajustando aspectos tácticos y avance en la definición del equipo titular.

La Albiceleste llega a esta etapa decisiva con un panorama alentador en cuanto a la disponibilidad de jugadores. Tras varios días de trabajos intensos, el cuerpo técnico pudo contar con prácticamente todo el plantel en los últimos entrenamientos. Scaloni aprovechó las jornadas previas para ensayar movimientos específicos de defensa y ataque, además de ejercicios de alta intensidad y fútbol en espacios reducidos.

Luego de una tarde libre otorgada el sábado para descomprimir la rutina mundialista, los futbolistas volverán a enfocarse de lleno en el estreno de la Copa del Mundo. Con el debut cada vez más cerca, el entrenador argentino buscará terminar de pulir los detalles finales y resolver las últimas dudas de cara al encuentro que marcará el comienzo del camino de la Selección en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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¿Llega al debut? El gesto del Dibu Martínez que llevó tranquilidad a la Selección

dibu martinez

Emiliano Martínez dio una señal alentadora en plena cuenta regresiva para el debut de Argentina en el Mundial 2026. El arquero campeón del mundo continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de su mano derecha y, durante el entrenamiento abierto en Kansas, les transmitió tranquilidad a los hinchas y a la prensa con un gesto que rápidamente se volvió viral: levantó el pulgar y aseguró que “estamos bien”.

Las sensaciones del marplatense son cada vez más positivas. Luego de los estudios realizados en los últimos días, los médicos comprobaron que la fractura comenzó a consolidarse, una noticia que fortaleció el optimismo dentro de la delegación argentina. Además, Martínez volvió a entrenarse con ambos guantes por primera vez desde que sufrió la lesión y participó de distintos ejercicios con pelota, una prueba clave para evaluar su evolución de cara al estreno frente a Argelia.

Sin embargo, en la Selección mantienen la cautela. Aunque el arquero respondió bien a las exigencias y se mostró confiado sobre sus posibilidades de jugar, todavía sintió algunas molestias lógicas al retirarse el guante tras la práctica. Por eso, Lionel Scaloni, el cuerpo médico y los entrenadores de arqueros seguirán monitoreando su recuperación durante los próximos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia en el debut mundialista.

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