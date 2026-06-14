Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 14 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina ingresó en la recta final de su preparación para el debut ante Argelia y este domingo volverá a entrenarse en Kansas en una práctica a puertas cerradas. A menos de dos días del estreno en el Mundial 2026, Lionel Scaloni aprovechará una de las últimas sesiones para ajustar detalles tácticos y comenzar a definir el equipo titular. Tras una semana de trabajos intensos, el entrenador les dio la tarde libre a los jugadores el sábado, aunque el foco ya está completamente puesto en el primer compromiso de la Copa del Mundo.
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La Selección argentina volverá a entrenarse este domingo en Kansas a menos de dos días del estreno ante Argelia. El arquero evoluciona favorablemente, pero sigue siendo la principal incógnita.
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Las noticias son alentadoras para el cuerpo técnico, ya que prácticamente todo el plantel se encuentra a disposición. En los últimos entrenamientos, Scaloni trabajó movimientos tácticos específicos, ejercicios de defensa y ataque y bloques de fútbol reducido de alta intensidad. La única ausencia sigue siendo la de Nicolás Tagliafico, mientras que el resto de los futbolistas pudo entrenarse con normalidad, una situación que le permite al entrenador contar con múltiples variantes para definir los 26 convocados y el once inicial.
La principal incógnita sigue siendo Emiliano "Dibu" Martínez, que continúa evolucionando de la fractura en el dedo anular de su mano derecha. El arquero campeón del mundo volvió a entrenarse con ambos guantes, respondió bien a las exigencias físicas y hasta les transmitió tranquilidad a los hinchas con un gesto hacia las cámaras y un mensaje optimista: "Estamos bien". Aunque las sensaciones del marplatense son positivas y los estudios mostraron avances en la recuperación, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evaluará su estado en los próximos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia en el debut mundialista.