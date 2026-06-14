Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 14 de junio en el Mundial 2026

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La Selección argentina vuelve a entrenarse y Scaloni define los últimos detalles para el debut

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La Selección argentina retomará este domingo los entrenamientos en Kansas con una práctica programada para las 20 (hora argentina), cuando restan menos de 48 horas para el debut frente a Argelia en el Mundial 2026. El ensayo se realizará a puertas cerradas y será una nueva oportunidad para que Lionel Scaloni continúe ajustando aspectos tácticos y avance en la definición del equipo titular.

La Albiceleste llega a esta etapa decisiva con un panorama alentador en cuanto a la disponibilidad de jugadores. Tras varios días de trabajos intensos, el cuerpo técnico pudo contar con prácticamente todo el plantel en los últimos entrenamientos. Scaloni aprovechó las jornadas previas para ensayar movimientos específicos de defensa y ataque, además de ejercicios de alta intensidad y fútbol en espacios reducidos.

Luego de una tarde libre otorgada el sábado para descomprimir la rutina mundialista, los futbolistas volverán a enfocarse de lleno en el estreno de la Copa del Mundo. Con el debut cada vez más cerca, el entrenador argentino buscará terminar de pulir los detalles finales y resolver las últimas dudas de cara al encuentro que marcará el comienzo del camino de la Selección en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.