Victoria Villarruel volvió a apuntar contra Manuel Adorni y se burló del escándalo por los Bitcoins

La vicepresidenta compartió una publicación cargada de ironía en medio de la polémica por las explicaciones del jefe de Gabinete sobre el origen de parte de su patrimonio. El gesto profundizó la distancia política dentro del oficialismo.

La vicepresidenta compartió en una historia de Instagram una imagen del histórico conductor Silvio Soldán sosteniendo un pendrive junto a la frase: "¿Y si esta semana te toca a vos?" . La publicación fue interpretada como una referencia directa a las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen de más de medio millón de dólares que incorporó recientemente a sus declaraciones juradas.

La ironía de Villarruel se produjo pocos días después de que Adorni afirmara públicamente que parte de los fondos cuestionados provienen de inversiones realizadas en bitcoin entre 2014 y 2018. Según explicó, esas operaciones le habrían generado ganancias cercanas a los 300.000 dólares y servirían para justificar el crecimiento de su patrimonio.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la investigación judicial que busca determinar si existe una inconsistencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su nivel de gastos durante los últimos años. La presentación de nuevas declaraciones patrimoniales buscó despejar esas sospechas, aunque generó nuevas críticas desde distintos sectores políticos.

No es la primera vez que Villarruel cuestiona al exvocero presidencial. Días atrás, ante una consulta en redes sociales sobre las explicaciones brindadas por Adorni, respondió de manera contundente: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

Además, la titular del Senado había reclamado que el jefe de Gabinete concurra durante junio a la Cámara alta para presentar su informe de gestión, luego de que Adorni anunciara que planeaba hacerlo recién en julio. Ese episodio sumó otro capítulo a la creciente tensión entre ambos dirigentes.

Cómo sigue la causa de Adorni

Entre las solicitudes más urgentes, la Justicia otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025. Además, se requirió a la ANSES la historia laboral completa de la pareja desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades como monotributistas. También se solicitó a la plataforma Lemon Cash ampliar la información sobre cuentas abiertas por el funcionario desde el año 2020.

La fiscalía, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para auditar la documentación, puso el foco en las inversiones en criptomonedas, ya que Adorni declaró un importante crecimiento patrimonial basado en activos digitales. Por este motivo, el fiscal ordenó a la DAFI un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y encomendó a la Policía Federal un relevamiento de entrevistas y redes sociales del funcionario. El objetivo es contrastar sus manifestaciones públicas sobre inversiones financieras con la información patrimonial incorporada al expediente judicial.