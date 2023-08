ARA San Juan: Casación realizó audiencia y define sobreseimientos

Los familiares de los 44 marinos muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan le pidieron a la Cámara de Casación que revoque el sobreseimientos en la causa por presunto espionaje ilegal durante los reclamos por la tragedia. La querella representada por la Carreras desmintió el argumento del fallo de la Cámara sobre “medidas de seguridad” para el ex presidente ante la eventualidad de situaciones de peligro por parte de los familiares de las víctimas.“Las viudas no representaban ningún peligro para el ex presidente”, enfatizó. Por su parte, Tagliapietra, remarcó que hubo “un plan sistemático de espionaje” sobre los familiares que buscaban saber qué había ocurrido con sus seres queridos. El CELS cuestionó la aprobación judicial de la invasión a la privacidad de los familiares, so pretexto de garantizar la seguridad de Macri.