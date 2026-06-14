Conmoción: murió el youtuber Gaspi en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro

La tragedia ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, donde ambas aeronaves se estrellaron. Dolor en las redes por el fallecimiento.

El youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi , y el músico estadounidense Oliver Tree figuran entre las seis víctimas fatales de la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Río de Janeiro . Las autoridades investigan las causas del accidente. Entre los fallecidos también está el director argentino Lucas Vignale .

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Una tragedia aérea sacudió a Brasil y generó impacto tanto en Argentina como en Estados Unidos. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo este domingo por la mañana en Río de Janeiro y se estrellaron en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Como consecuencia, murieron las seis personas que viajaban en ambas aeronaves. Entre las víctimas se encuentran el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El accidente ocurrió en la zona oeste de la ciudad carioca. Según informaron los bomberos, una de las aeronaves cayó sobre un predio donde funcionaba un concesionario de vehículos eléctricos, provocando un incendio que alcanzó a varios automóviles estacionados. El otro helicóptero se precipitó a pocos metros del lugar.

Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi, se había convertido en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales argentinas gracias a su estilo de humor callejero, entrevistas espontáneas y videos virales. En los últimos años había ampliado su alcance internacional y había participado en eventos de gran repercusión dentro del universo de los creadores de contenido.

Su crecimiento lo había llevado a colaborar con influencers y artistas de distintos países, consolidando una comunidad de millones de seguidores en plataformas digitales. La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de seguidores y colegas.

Oliver Tree, otra de las víctimas

Entre los fallecidos también figura Oliver Tree, cantante y artista estadounidense reconocido por éxitos que acumularon millones de reproducciones en plataformas de streaming. La policía brasileña y medios locales confirmaron que el músico integraba la lista de pasajeros de una de las aeronaves involucradas en el siniestro.

Horas antes del accidente, Tree había compartido imágenes junto a colaboradores y amigos en Río de Janeiro, donde se encontraba realizando actividades vinculadas a proyectos artísticos.

Así confirmaban la muerte de Gaspi en Río de Janeiro

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Investigación en marcha

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo la colisión aérea. Hasta el momento no se difundieron hipótesis oficiales sobre las causas del accidente, aunque los peritos ya trabajan sobre los restos de ambas aeronaves y analizarán registros de vuelo y comunicaciones.

Según la información preliminar, uno de los helicópteros transportaba cinco personas, mientras que el segundo era operado únicamente por su piloto. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Quiénes eran las víctimas del accidente

El choque involucró a dos aeronaves: un Eurocopter AS 350 B2 (conocido como Squirrel) y un Bell 206B. En el primer helicóptero viajaban:

Alexandre Souza , piloto.

, piloto. Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino.

(Gaspi), youtuber argentino. Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño.

(Lucas Frota), productor musical brasileño. Lucas Vignale , director argentino de videoclips.

, director argentino de videoclips. Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

En el segundo helicóptero, el único ocupante era: