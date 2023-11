Austero festival marplatense otorga mañana sus premios

Mañana, en ceremonia de clausura, se anunciarán los premios, y el domingo se proyectarán las ganadoras. Hay expectativas por “Seagrass” (Meredith Hama-Brown, Canadá), “No voy a pedirle a nadie que me crea” (Fernando Frías, México), “El viento que arrasa” (Paula Hernández, Argentina), “Los colonos” (García Haberle, Chile), “Alemania” (María Zanetti, Argentina) y “Sobre todo de noche” (Víctor Iriarte, España), pero con los jurados nunca se sabe. De todos modos, hay 24 jurados no oficiales, de sonidistas, montajistas, directores de arte o fotografía, críticos, religiosos, oficinas de la mujer, etcétera, que también otorgan sus premios, para consuelo de unos cuantos.

Terminan también las mesas redondas y ponencias sobre el estado del cine nacional y sus posibles mejoras, y las presentaciones de libros, de los que cabe señalar en primer término “Por ser mujer. Biografía de Vlasta Lah”, de Candela Vey & Martin Pereira, exhaustiva y dinámica evocación de la casi desconocida primera directora de nuestro cine sonoro, “El canon del cine norteamericano, vol. 3”, de Fredy. Friedlander, Matías Orta y Joaquín Chazarreta, cubriendo el período 1990-2022, y “Mar del Plata es cine. De los pioneros a 2024”, de los locales Julio Neveleff y Miguel Monforte. A propósito, Monforte presentó también un valioso documental, “Los sueños de Elma”, road movie de una madre correntina cuyo hijo de 19 años descansa en Darwin. Este es el cuarto documental de Monforte sobre los veteranos de guerra. Antes fueron “Malvinas, historias de la Historia”, “Un largo 2 de abril” y “Clase 62/63”, amén del corto “¡Atacan!” Lo apoya la Fundación No me olvides. Y se termina también el presupuesto. Con los fondos cada año más reducidos, el Festival pareciera estar tocando fondo. Y eso se nota, aunque sus organizadores todavía se las ingenian para seguir adelante. No se cansan, son unos apasionados, y, según dicen, la pasión mueve al mundo.