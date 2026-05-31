El invento que promete ayudar a millones de perritos con problemas de visión

Para ayudar a los perros que sufren de ceguera u otros dramas relacionados a la vista, llegó un aparato que podría ser la solución definitiva a los golpes que sufren al no poder ver.

Este grupo de estudiantes tuvo una idea increíble para ayudar a los perros con ceguera.

Millones de personas alrededor del mundo tienen mascotas con distintas afecciones y muchos avances tecnológicos lograron mejorar su calidad de vida. La ceguera suele ser un gran problema para algunos dueños que ven sufrir a sus compañeros con los golpes típicos que se dan cuando no pueden ver.

Pero recientemente apareció un invento que promete cambiarle la vida a los perros con este problema en la visión. Fue desarrollado por un grupo de estudiantes que buscó ayudar a un perrito ciego.

El chaleco está diseñado para perros ciegos o con problemas graves de visión. Usa cámaras ubicadas cerca de la cabeza del animal para registrar la profundidad del espacio y detectar obstáculos que aparecen en su camino.

La ceguera es uno de los grandes problemas que sufren los perros, en especial en la etapa adulta.

La información tomada por esas cámaras llega a pequeños motores instalados en distintos puntos de la prenda. Cuando hay un objeto cerca, se activa una vibración del lado correspondiente para que el perro pueda corregir el recorrido. Si el obstáculo está más próximo, la señal se vuelve más fuerte.

El invento funciona como una alternativa a otros dispositivos que ya se utilizan y no brindan los mejores resultados o la mayor de las comodidades, como arneses con aro o accesorios que sobresalen del cuerpo. En esos casos, el animal reconoce el obstáculo recién cuando el elemento lo toca . Con este sistema, el aviso aparece antes del golpe.

El prototipo detecta obstáculos a una distancia de hasta 8 metros y tiene una batería de alrededor de dos horas. Por ahora, no hay precio publicado ni información sobre dónde comprarlo, porque todavía no fue presentado como un producto a la venta y se encuentra en etapa de prueba, aunque con resultados más que alentadores.

Embed - Rice students design haptic vest for blind dogs

La inspiración de los estudiantes para crearlo

El proyecto fue desarrollado en la Universidad Rice, en Houston, Estados Unidos, dentro de un espacio de diseño e ingeniería donde se trabajan soluciones prácticas para problemas reales. La idea nació por Kunde, un perro de esa ciudad que perdió la vista por un glaucoma avanzado.

Después de que este quedara ciego, sus dueños buscaron una ayuda que no fuera pesada ni incómoda. El problema principal estaba en las opciones disponibles: algunas podían trabarse, ocupar demasiado espacio o hacer que el perro detectara los obstáculos recién después de tocarlos.

A partir de ese caso, el trabajo se enfocó en una solución que pudiera usarse sobre el cuerpo sin convertir cada movimiento en una molestia. La prioridad fue que el animal recibiera una señal antes del impacto y pudiera moverse sin depender todo el tiempo de una persona.

Durante el desarrollo también se tuvieron en cuenta el movimiento del perro, el calor, la humedad y el contacto con el agua. Por eso, el chaleco fue pensado con materiales respirables, componentes protegidos y una distribución del peso que no cargara una sola parte del cuerpo.