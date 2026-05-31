De cuánto es la fortuna de Alexa Demie, la popular Maddy Pérez de Euphoria

La artista nacida en California alcanzó una fama mundial gracias a interpretar un personaje que marcó a toda una generación.

La actriz que interpreta a Maddie Perez en Euphoria tiene una historia que pocos conocen.

La carrera de Alexa Demie tomó un giro enorme después de aparecer en una de las series juveniles más aclamadas de HBO . Con un estilo único y una presencia que instantáneamente llamó la atención de todos en redes sociales, la actriz logró instalarse como una figura popular y ganó millones gracias a su talento .

A partir de ese salto, su nombre empezó a ser importante tanto en la televisión como en el cine, campañas de moda y videoclips. Aunque mantiene un perfil bajo fuera de la pantalla, su patrimonio no paró de crecer durante los últimos años gracias a distintos proyectos dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz empezó su camino mucho antes de llegar a Euphoria.

Alexa Demie nació el 11 de diciembre de 1991 en Los Ángeles. Pasó gran parte de su infancia en Atwater Village y fue criada principalmente por su madre, Rose Mendez, una maquilladora de origen mexicano que fue muy importante en su formación artística.

Antes de ser famosa, Demie comenzó con pequeñas participaciones en televisión . Uno de sus primeros trabajos llegó en 2016 con la serie "Ray Donovan", donde apareció en tres episodios y más tarde sumó intervenciones en "Love" y también en "The OA".

Por el otro lado, empezó a construir una carrera en el cine independiente. Su debut en la pantalla grande se dio en el 2017 con "Brigsby Bear". Un año después participó en "Mid90s", producción que recibió muy buenas críticas y le permitió ganar una mayor exposición entre productores y directores de Hollywood.

Además de actuar, Demie mostró interés por la música, formando parte de videoclips de artistas como Azealia Banks o JMSN e incluso dirigiendo algunos.

Alexa Demie Demie construyó una gran reputación. Gentileza - Ig: @euphoria

La explosión de su carrera: el gran éxito de Euphoria

El gran cambio en su vida llegó en 2019 con "Euphoria", la ficción juvenil creada por Sam Levinson que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su estética visual, sus escenas intensas y la popularidad de su elenco.

Dentro de la historia, Alexa Demie le da vida a Maddy Pérez, una adolescente de carácter fuerte que tiene una relación tóxica con Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi. Su actuación fue una de las más aclamadas de la serie y logró transformarla en un ícono de moda y cultura pop.

El elenco también incluyó a Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Maude Apatow, entre otras figuras que se volvieron enormes después del estreno. La serie recibió múltiples nominaciones en premios internacionales y ayudó a que HBO expandiera todavía más el alcance de la producción.

Para Demie, el impacto le dio millones de seguidores nuevos en redes sociales, contratos con marcas de moda y una gran presencia mediática. Tras el éxito de Euphoria, la actriz también participó en películas como "Waves" y "Mainstream", donde compartió elenco con Andrew Garfield y Maya Hawke.

Alexa Demie Euphoria La actriz comenzó su carrera televisiva en 2016. Gentileza - Ig: @euphoria

Fortuna de millones: el patrimonio de Alexa Demie

Según distintos reportes, el patrimonio de Alexa Demie es de u$s3 millones en 2026. La mayor parte de sus ingresos proviene de su trabajo como actriz en televisión y cine. El crecimiento de Euphoria elevó el valor de sus contratos y le abrió nuevas oportunidades comerciales en campañas de moda, publicidad y colaboraciones con firmas internacionales.

A eso se le suman sus participaciones en videoclips, proyectos audiovisuales y producciones cinematográficas. Aunque mantiene un perfil bastante reservado respecto de sus finanzas personales, ciertos especialistas de la industria sostienen que su patrimonio se disparó muy alto desde 2019.