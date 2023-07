Cachín celebró por primera vez en Gstaad

Hamburgo y Umag

El circuito continuará este lunes con la penúltima semana de torneos europeos sobre polvo de ladrillo, con Hamburgo (de categoría ATP 500) y Umag (250). En ambos habrá presencia argentina. En Alemania, Sebastián Báez se medirá con el primer favorito, el noruego Casper Ruud; Cachín vs. Alejandro Davidovich Fokina (España); Tomás Etcheverry vs. Laslo Djere (Serbia); Guido Pella vs. un rival de la qualy; y Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann (Alemania).

Mientras que en Croacia, Juan Manuel Cerúndolo debutará ante Fabian Marozsan (Hungría) y Federico Coria frente a Marc-Andrea Huesler (Suiza). Esta semana también se jugará un ATP 250 en Atlanta, sobre superficie dura, pero allí no habrá presencia argentina. El último ATP sobre polvo de ladrillo de la temporada será en Kitzbühel, desde el 31 de este mes.