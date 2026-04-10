El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.573,08 para la compra y a $1.667,42 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este viernes 10 de abril
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este jueves 9 de abril
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 8 de abril
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.651,75 para la compra y a $1.716,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.167,65.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 10 de abril
El dólar oficial minorista cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.409,92 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.381.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 10 de abril
El dólar blue cerró a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 10 de abril
El dólar CCL cerró a $1.476,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 10 de abril
El dólar MEP cerró a $1.422,58 y la brecha con el dólar oficial es de 3.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.465,80, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s71.924, según Binance.
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