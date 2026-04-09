Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 9 de abril

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El dólar blue toca su mínimo nivel en siete meses y el mercado prevé un tipo de cambio oficial estable

DOLLAR 1200

El mercado cambiario mostró una tendencia bajista generalizada este miércoles, con el dólar oficial nuevamente por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista y una compresión en los tipos de cambio financieros. Por su parte, el dólar blue operó en $1.390, marcando su nivel más bajo en casi siete meses.

El tipo de cambio mayorista retrocedió hasta los $1.385, acumulando una caída de $6,5 en los primeros tres días de la semana, en contraste con la suba de $11,5 registrada en la semana corta anterior.

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