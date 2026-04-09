SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
9 de abril 2026 - 08:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 9 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial mayorista cayó hasta los $1.387,50, mientras que el blue se mantuvo a $1.395 y el CCL recortó a la zona de los $1.480. En paralelo, los bonos repuntaron fuerte y cedió el riesgo país, luego del alto al fuego por dos semanas entre EEUU e Irán.

Durante la jornada el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero anotó su primera caída en cinco meses en febrero. Asimismo, el BCRA informó que el mercado empeoró nuevamente sus expectativas de inflación y CABA exhibió una reducción de la pobreza, en línea con los datos nacionales.

Este jueves, el INDEC difunde dos indicadores claves de la industria y la construcción y el BCRA publicará el informe monetario mensual de marzo. En el plano internacional, EEUU dará a conocer el dato de PBI del cuarto trimestre y un nuevo informe del mercado laboral.

Live Blog Post

El dólar blue toca su mínimo nivel en siete meses y el mercado prevé un tipo de cambio oficial estable

DOLLAR 1200

El mercado cambiario mostró una tendencia bajista generalizada este miércoles, con el dólar oficial nuevamente por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista y una compresión en los tipos de cambio financieros. Por su parte, el dólar blue operó en $1.390, marcando su nivel más bajo en casi siete meses.

El tipo de cambio mayorista retrocedió hasta los $1.385, acumulando una caída de $6,5 en los primeros tres días de la semana, en contraste con la suba de $11,5 registrada en la semana corta anterior.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: el endeble cese al fuego entre EEUU e Irán trae alivio a los mercados

Por José Siaba Serrate

Periodista: Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de último minuto. Sin negociar entre sí sino a través de un interpósito país: Pakistán. Dónde iba a haber destrucción hay un cese de fuego, en principio, por las próximas dos semanas. Dónde existía temor rige un alivio. Los mercados se anticiparon y acertaron un pleno. ¿Es el fin de la guerra?

Gordon Gekko: Presumiblemente. Aunque todavía haya que disciplinar a los díscolos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Estrecho de Ormuz: Teherán exige peaje en criptomonedas

Por Jorge Herrera

En medio de la tregua anunciada por la Casa Blanca y mientras en Medio Oriente siguen volando misiles, drones y bombas de aquí para allá, Irán, quizás mirando un poco más allá del corto plazo, exigió a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz el pago de un peaje en criptomonedas. Así parece haber ocurrido con los dos primeros buques de carga que cruzaron el estrecho desde el anuncio.

Estimaciones privadas daban cuenta que al menos 800 barcos seguían atrapados tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, sin saber qué implicaba la letra pequeña del acuerdo para el tránsito. Según la plataforma de seguimiento de barcos Kpler, el buque Daytona Beach, con bandera de Liberia y con destino a los Emiratos Árabes Unidos, cruzó la frontera bien temprano, mientras que el NJ Earth, de propiedad griega, lo hizo unas dos horas después, con destino desconocido. Estos buques serían los primeros de gran porte en transitar por esta vía marítima crucial desde el alto el fuego de dos semanas, en virtud del cual Irán afirmó que mantendría el control del estrecho. No estaba claro si habían pagado algún peaje para realizar el cruce.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias