El salario medio anual se derrumbó casi 20% real en Argentina desde 2018: fue el de peor desempeño en la región

La remuneración media en promedio cayó un 18,8% real en nuestro país durante los últimos 7 años, según la CEPAL. La explicación, coinciden especialistas, está directamente vinculada a la dinámica macroeconómica. Los países con mejor desempeño fueron México y Costa Rica: ¿qué variables mejoraron?

El salario medio real anual promedio cayó 18,8% en Argentina y fue el de peor desempeño en Latinoamérica en los últimos 6 años.

Los salarios reales vienen con un franco deterioro en los últimos tiempos y exceden no solo al gobierno de Javier Milei , aunque vale destacar que desde el último año de la administración de Alberto Fernández y los primeros de la gestión libertaria, los haberes sufrieron una caída más pronunciada. Cayeron casi 20% en los últimos siete años y fueron los de peor desempeño en Latinoamérica , según un informe de la CEPAL.

La explicación, coinciden especialistas, está directamente vinculada a la dinámica macroeconómica. "Con semejante comportamiento macro hubiera sido muy sorprendente que el salario crezca o se mantenga estable en ese período" , señaló el economista Luis Campos en diálogo con Ámbito. En la misma línea, el analista Federico Pastrana sintetizó el fenómeno en dos variables: "Crisis macro y PBI per cápita cayendo, ya que está estancado y la población crece al 1%" .

En 2025, el crecimiento del PBI fue de 4,4% , luego de una caída de 1,3% en 2024 y un 1,6% en 2023 . Previamente, el PBI había tenido un rebote de 10,4% en 2021 y 5% en 2022 , tras la abrupta caída del 9,9% en pandemia y el cierre negativo del gobierno de Mauricio Macri.

Los ingresos vienen en retroceso desde 2017, con caídas marcadas tras las crisis cambiarias de 2018-2019 y el impacto de la pandemia. A esto se sumó la aceleración inflacionaria posterior, que volvió a erosionar el poder adquisitivo .

"Aunque luego de salir de la Convertibilidad se logró encadenar varios años consecutivos de crecimiento económico, Argentina no fue capaz de sostener ese proceso más allá de 2011" , destacan desde Argendata. A partir de entonces, se alternaron algunos años de crecimiento y varios de caída , lo que se tradujo en fuertes fluctuaciones en los ingresos familiares , con una tendencia descendente desde 2017.

Para tener en cuenta, los salarios públicos se hundieron 35,23% real entre 2017 y 2025, según el índice de salarios e IPC del INDEC. Vale destacar que, salvo la excepción de 2017 —cuando estuvieron apenas por encima de la inflación— y dos años del gobierno de Alberto Fernández (2021 y 2022), los haberes estatales cayeron en los años siguientes.

En tanto, los privados perdieron 18,94% de su poder adquisitivo entre 2017 y 2025, con fuertes caídas durante el cierre de la gestión de Mauricio Macri (-11,69% real en 2018 y -6,16% en 2019). La gestión de Milei, por su parte, arrastra desde el inicio un recorte real de 1,55%.

cuadro salarios

El cierre de 2025 fue negativo tanto para los públicos como para los privados: los primeros registraron una baja real de 0,76%, mientras que los segundos cayeron 2,13%. En la era Milei acumulan una pérdida de 17,03% y 1,55% del poder adquisitivo, respectivamente.

Tal es el deterioro de los haberes argentinos, en el marco de una macroeconomía más endeble, que registraron el peor desempeño en América Latina en los últimos ocho años. La región atraviesa un período de bajo crecimiento, con una expansión promedio cercana al 2% anual, lo que limita la mejora del empleo y los ingresos.

Pese a ello, se observa que mientras el salario medio real anual en Argentina perdió 18,8% de poder adquisitivo entre 2018 y 2024, siendo el peor desempeño de la región, México y Costa Rica lideran el ranking, con avances reales del 22,4% y 11,6%, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/argendatafundar/status/2038988842598854685&partner=&hide_thread=false En la mayoría de los países de América Latina los salarios reales mejoraron desde 2018, con algunas excepciones: Argentina perdió un 18,8% de poder adquisitivo salarial en seis años y es el peor desempeño de la región. pic.twitter.com/jw0gjzzZvI — Argendata (@argendatafundar) March 31, 2026

Salarios regionales: ¿qué pasó en los casos de México y Costa Rica?

La suba de más del 20% del salario medio real anual en México llama la atención. La región latinoamericana tiene una historia de tensiones inflacionarias. Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, una firma de consultoría de riesgo político mexicano, explicó en diálogo con este medio que "durante muchos años el salario mínimo estuvo indexado por inflación", sin mejoras reales. Recién a partir de 2016 cambió el esquema y se logró desindexar los haberes.

"Ya desde 2016 México empezó a elevar su salario mínimo por arriba de la inflación… pero no fue sino hasta que llegó Manuel López Obrador que le dio un empujón mucho más contundente", sostuvo el especialista. Desde entonces, los incrementos fueron agresivos, en torno al 20% o 25% anual, como parte de una decisión política de recomponer ingresos. "Los empezó a incrementar de manera muy acelerada por consideraciones de carácter político", resumió.

El resultado fue una suba inédita en términos históricos, pero con matices económicos: "Llevamos ocho años donde el salario mínimo crece a doble dígito y se ha elevado en términos reales más de 100%", detalló Ramírez. Ese proceso explica buena parte del mejor desempeño relativo, en contraste con la caída sostenida del poder adquisitivo en Argentina.

Sin embargo, tal como lo comentaban Luis Campos y Federico Pastrana más arriba, para que se dé un aumento real de salarios debería crecer la economía a la par. México creció 1,4% en 2024 y 0,8% en 2025. En ese escenario, actualmente hay un debate caliente entre la sociedad mexicana sobre si el "aumento de salarios ha tenido un impacto en la inflación... particularmente en servicios", señala Ramírez. Además, marcó que "el empleo ha crecido mucho menos" y que la economía mexicana tuvo un desempeño débil en los últimos años.

"Los salarios han estado creciendo muy por arriba de la inflación, cuando la productividad no ha crecido", lo que podría estar generando una economía "más rígida", resumió el especialista.

Costa Rica, por su parte, tuvo una mejora del 11,6%, siendo el segundo mejor desempeño de la región. En este caso, se destaca que el país caribeño no posee moneda propia, sino que rige el dólar como dinero de curso legal. Pese a ello, el PBI, como se puede ver más arriba en los datos del Banco Mundial, viene creciendo alrededor del 4%. Entre 2022 y 2023, los salarios tuvieron aumentos reales cercanos al 8%, según comentó el empresario y analista financiero de ese país Daniel Suchar Zomer.

"Llevamos 30 meses fuera del rango meta, donde casi 26 meses ha coqueteado con el 0% de inflación, o fue prácticamente negativo. Así, la canasta de consumo se fue abaratando mes a mes y se da una apreciación del salario. En cuanto al tema inflación, Costa Rica tiene una tasa restrictiva —tasas más altas que la inflación— incluso más alta que la de la región y eso generó que gente de otros países haya traído dólares y los haya cambiado a moneda local, presionando al tipo de cambio", explicó.

Al ser consultado sobre si la deflación estaba afectando la economía, Suchar Zomer añadió: "No afectó mucho porque Costa Rica tiene una relación importante con el mundo a través del modelo de zonas francas, exportaciones y turismo. Entonces, si bien es cierto puede haber algún tipo de ralentización del mercado que está fuera de la zona franca, los niveles de consumo siguen siendo aceptables. Incluso, somos el segundo país de mayor crecimiento para Centroamérica, por encima del 4%".

Pese a los casos de la región, el mensaje es claro: para que haya una evolución sostenida del salario en Argentina —y en la mayoría de los países— es central la estabilidad macroeconómica. Sin crecimiento sostenido y con inflación alta, la recuperación salarial sigue sin aparecer.