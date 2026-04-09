La industria encadenó en febrero su octava caída interanual al hilo y el sector automotriz se hundió hasta 24% + Seguir en









La industria se desplomó 8,7% respecto a igual mes de 2025. En el acumulado del primer bimestre de 2026 se contrajo 6%, respecto a igual periodo del año pasado.

La industria encadenó en febrero su octava caída al hilo, al comparar con el 2025, y entre los sectores más perjudicados se encontró el sector automotriz se hundió hasta 24%, seguido por equipamiento, maquinarias, y el textil. Comparado mes contra mes, febrero cayó versos febrero un 4% y así dejó atrás el leve rebote de inicios de año cuando subió 3,1%, informó en esta jornada el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

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Así, en febrero, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) se derrumbó 8,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado del primer bimestre de 2026 se contrae 6%, comparado a igual periodo del año pasado. Además, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,2% comparado con enero.

image El desplome fue particularmente agudo en sectores clave como la producción de equipos y aparatos (-24,6%), el rubro automotor (-24%), la industria textil y de calzado (-22,6%) y la fabricación de maquinaria (-20%). Mientras otros segmentos como muebles (-12,3%) y minerales no metálicos (-10,1%) también operaron con fuertes pérdidas, la refinación de petróleo y productos químicos se posicionó como la única excepción con un leve crecimiento del 2,7%, en un contexto donde incluso el consumo básico de alimentos y bebidas se retrajo un 7,2%.

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