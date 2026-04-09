La city debate el financiamiento de la deuda tras la tregua en Medio Oriente: ¿mercado externo o vías alternativas? Por Solange Rial + Seguir en









El Gobierno no ve por el momento la necesidad de salir a colocar deuda en los mercados internacionales, pero también encuentra dificultades para conseguir los dólares por otras vías. Las compras en el MLC, cada vez más relevantes.

Hacienda tiene pocas opciones para conseguir el financiamiento suficiente para afrontar los abultados pagos de deuda. Mariano Fuchila

A comienzos de 2026, el Gobierno tuvo chances de colocar deuda en el mercado internacional pero decidió no hacerlo. Luego, sobre el epílogo de febrero, la guerra en Medio Oriente empeoró las condiciones globales para siquiera intentarlo. Desde Hacienda, sin embargo, hablan de la necesidad de depender menos de Wall Street para afrontar los abultados pagos de deuda en dólares y mencionaron tres fuentes de financiamiento que aún causan dudas en la city. Con el alto al fuego entre EEUU e Irán y la calma transitoria en los mercados: ¿se reabre una oportunidad para salir a los mercados?.

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Antes de responder la pregunta, cabe hacer una recapitulación. Entre enero y febrero, mientras que el riesgo país caía por debajo de los 500 puntos, la city comenzaba a deslizar la idea de que el equipo de Luis Caputo podía aprovechar esa ventana para colocar deuda internacional, mientras miraba de cerca la emisión en Ecuador. Sin embargo, el Gobierno optó por no tomar ese camino. "El GD35 operó debajo de 9,25% de tasa en Nueva York (TNA a 180 días) en todas las ruedas entre el 27 de enero y el 20 de febrero", acotaron desde la consultora 1816. Tras ello, el equipo económico comenzó a hablar de reemplazar a Wall Street con otras tres fuentes de financiamiento.

Estas tres alternativas todavía generan escepticismo: la primera de ella refiere a las privatizaciones, la segunda a un financiamiento “alternativo” (sin que haya demasiado certezas) y la tercera a la colocación de deuda en dólares pero en el mercado local. Sobre este último punto 1816 advirtió que "si bien a fines de marzo el Tesoro colocó el Bonar 2028 a menos de 9% TNA, el hecho de que no se hayan podido emitir la totalidad de los u$s250 millones en el debut del flamante AO28 muestra que el apetito de las carteras locales por bonos en dólares con vencimiento en el próximo mandato es algo limitado".

Riesgo país en caída: ¿Argentina vuelve a los mercados voluntarios de deuda? Según expertos consultados por Ámbito esta semana, si sigue el buen humor internacional el riesgo país argentino podría comprimir hasta los 500 puntos básicos en el corto plazo, aunque sería preferible que lo haga hasta las 400 unidades. Si bien el contexto global marca el ritmo, desde la city advierten que lo local define el piso: cuántas reservas se acumulan, la dinámica del régimen cambiario y la disciplina fiscal, además de la credibilidad política del Gobierno.

"La tregua de esta semana entre Estados Unidos e Irán, si perdura en el tiempo y las condiciones financieras internacionales siguen mejorando, quizás ofrezca otra chance y veremos si el Gobierno ratifica o no su posición de no emitir deuda en el exterior", se preguntaron desde 1816, y advirtieron: "Dado que el país tiene reservas netas negativas en u$s1.630 millones y los vencimientos con privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) representan alrededor de u$s24.000 millones hasta el final del mandato de Milei, descartar Wall Street significaría probablemente que el programa económico quede sujeto a comprar muchos dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC)".

Ante la consulta de Ámbito, el economista Federico Gluistein opinó sobre cómo podrá el Gobierno afrontar los pagos de deuda en moneda extranjera: "Oportunidades tiene porque está trazando un perfil cumplidor en las obligaciones, lo cual te permite mostrar voluntad de pago en un mercado que desconfía de tu trayectoria, aunque con los actuales mercados convulsionados los inversores prefieren economías más estables para prestar". "La poca estabilidad en el riesgo país, que sigue alto para salir a buscar un endeudamiento que podría pagar dos dígitos de tasa, también reduce las posibilidades. Hoy tiene más cerca otras herramientas como swaps o repos que un endeudamiento tradicional", profundizó. Pago de deuda: cuáles son las otras alternativas El economista Federico Machado, de Economía Open, analizó las distintas opciones con las que cuenta el equipo económico. "Hasta ahora se muestra reacio a emitir deuda en el extranjero a estos precios", dijo y agregó que las alternativas son cuatro: la primera es el financiamiento local, el cual no ve "tan abundante, considerando que no se lograron colocar los u$s250 millones del Bonar 2028", y la segunda es el swap con EEUU. "El año pasado financiaron la campaña electoral con u$s2.500 millones, aunque por un corto periodo de tiempo, y luego el préstamo fue sustituido por el BIS", recordó. La tercera son los recursos que puedan obtener de las privatizaciones y la cuarta, Repos con bancos internacionales. "Hasta ahora aportaron u$s6.000 millones, pero todo con vencimiento en 2027. Veremos si esos prestamos se renuevan y si además se amplían, pero no parece lo mas probable", añadió Machado sobre esta última variante. La mirada de la city refleja que las opciones que maneja el Gobierno no están libres de complicaciones, ante lo cual las compras en el MLC toman cada vez más relevancia. "Estas compras no serían para acumular divisas, sino esencialmente para poder servir la deuda. Esto que describimos no es ni más ni menos que lo que viene pasando en 2026: el BCRA lleva comprados u$s4.687 millones en el MLC y de eso le ha tenido que vender u$s3.658 millones al Tesoro para que pueda cancelar deuda en moneda extranjera", cerraron desde 1816.

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