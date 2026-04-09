El dólar blue toca su mínimo nivel en siete meses y el mercado prevé un tipo de cambio oficial estable

El tipo de cambio mayorista acumula bajas en la semana y se mantiene contenido, en un contexto de inflación acelerándose para los próximos meses, según estimaciones del REM.

Los analistas del mercado volvieron a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio

El mercado cambiario mostró una tendencia bajista generalizada este miércoles, con el dólar oficial nuevamente por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista y una compresión en los tipos de cambio financieros. Por su parte, el dólar blue operó en $1.390, marcando su nivel más bajo en casi siete meses.

El tipo de cambio mayorista retrocedió hasta los $1.385, acumulando una caída de $6,5 en los primeros tres días de la semana, en contraste con la suba de $11,5 registrada en la semana corta anterior.

En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.410. En este marco, el dólar tarjeta se posicionó en $1.833.

En cuanto a los dólares financieros, tras la suba del martes, este miércoles mostraron una corrección a la baja. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.478,28, mientras que el MEP cotizó en $1.424,11, lo que implicó una reducción de la brecha con el oficial.

En el mercado de futuros, los contratos operaron con pérdidas en todos los plazos. Para agosto, el dólar mayorista se negocia en torno a los $1.528, mientras que para septiembre se ubica en $1.555, reflejando expectativas de ajuste gradual.

En paralelo, el Banco Central mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. La entidad compró u$s93 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones, mientras que las reservas brutas crecieron en u$s174 millones hasta alcanzar los u$s44.442 millones.

dollar-7948837_1280 El blue mantiene la presión bajista y se ubica en mínimos de siete meses Pixabay

El REM modera las expectativas para el dólar

En este contexto, los analistas del mercado volvieron a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA, en línea con la estabilidad cambiaria observada en los últimos meses.

Las estimaciones indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, no solo por debajo de previsiones anteriores sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).

Entre los analistas con mejor desempeño —el denominado Top 10 del REM—, el pronóstico es aún más moderado, con un tipo de cambio esperado de $1.633 para fin de año, reforzando la expectativa de una dinámica cambiaria contenida en el corto y mediano plazo.