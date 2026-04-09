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9 de abril 2026 - 10:36

Las dudas sobre Medio Oriente regresan al mercado y los bonos en dólares operan mixtos

Persisten las dudas sobre la tregua entre EEUU e Irán y los mercados reaccionan con cautela: Wall Street anticipa bajas y el riesgo país vuelve a subir.

La cautela permanece en los inversores

La cautela permanece en los inversores

Depositphotos

Pese a la tregua en Medio Oriente, persisten las dudas en el mercado de la sostenibilidad del acuerdo entre EEUU e Irán y Wall Street anticipa bajas este jueves 9 de abril. En ese contexto, los bonos en dólares operan mixtos, con leves subas en los Bonares de tramo largo hasta 0,3%, mientras que los Globales operan con bajas de hasta 0,08%. De esta manera, el riesgo país medido por el J.P Morgan sube 0,5% a 573 puntos básicos.

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