Guerra en Medio Oriente EN VIVO: peligra la débil tregua entre Irán y EEUU por la ofensiva israelí en Líbano

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Según explicó, el acuerdo incluía el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. Sin embargo, en las últimas horas, Irán volvió a cerrar el corredor marítimo en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, lo que reavivó la crisis.
Diálogos de Wall Street: el endeble cese al fuego entre EEUU e Irán trae alivio a los mercados
EEUU e Irán acordaron un cese de fuego agónico y transitorio sobre bases muy precarias y que, en su primer día, no se cumplió del todo. ¿Es el fin de la guerra, Gordon Gekko? ¿Ya pasó lo peor? ¿Cómo entender la reacción de los mercados?
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