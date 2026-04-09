Guerra en Medio Oriente EN VIVO: peligra la débil tregua entre Irán y EEUU por la ofensiva israelí en Líbano

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Bitcoin se mantiene en u$s71.000 mientras tambalea la tregua entre Estados Unidos e Irán

bitcoin cripto Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas opera con leves bajas este jueves, mientras la atención se centra en la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. En este marco, Bitcoin (BTC) se sostiene sobre u$s71.000, según Binance, aunque más temprano había caído por debajo de esa marca.

La criptomoneda reina recorta 0,2%, y cotiza a u$s71.395,29. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y cae 2,4% hasta los u$s2.191,32, y entre las altcoins resaltan los descensos de XRP (-3.6%), y Solana (-2.5%).

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