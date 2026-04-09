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9 de abril 2026 - 08:59

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: peligra la débil tregua entre Irán y EEUU por la ofensiva israelí en Líbano

libano ataque
Por Reuters

Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con una cuenta regresiva para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. La tensión crece por el impacto global que podría tener un conflicto en uno de los puntos clave del comercio petrolero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Según explicó, el acuerdo incluía el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. Sin embargo, en las últimas horas, Irán volvió a cerrar el corredor marítimo en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, lo que reavivó la crisis.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una porción significativa del petróleo que se comercializa en el mundo, se convirtió en el eje central del conflicto en las últimas semanas. La posibilidad de bloqueos o enfrentamientos en la zona había encendido las alarmas en los mercados internacionales y entre las principales potencias. En este contexto, el anuncio inicial del alto el fuego y la reapertura del paso había generado un alivio parcial, aunque la reciente decisión iraní de volver a bloquearlo reinstaló la incertidumbre.

En este escenario, la cuenta regresiva planteada por Trump funcionó como una señal clara de urgencia, buscando una respuesta rápida de Irán mientras aumenta la tensión en una región históricamente marcada por conflictos estratégicos. La evolución de las próximas horas será clave para determinar si el alto el fuego logra sostenerse o si el cierre del estrecho marca un nuevo punto de quiebre.

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Diálogos de Wall Street: el endeble cese al fuego entre EEUU e Irán trae alivio a los mercados

Por José Siaba Serrate

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI (1)

EEUU e Irán acordaron un cese de fuego agónico y transitorio sobre bases muy precarias y que, en su primer día, no se cumplió del todo. ¿Es el fin de la guerra, Gordon Gekko? ¿Ya pasó lo peor? ¿Cómo entender la reacción de los mercados?

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Estrecho de Ormuz: Teherán exige peaje en criptomonedas

Por Jorge Herrera

estrecho de ormuz

En medio de la tregua anunciada por la Casa Blanca y mientras en Medio Oriente siguen volando misiles, drones y bombas de aquí para allá, Irán, quizás mirando un poco más allá del corto plazo, exigió a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz el pago de un peaje en criptomonedas. Así parece haber ocurrido con los dos primeros buques de carga que cruzaron el estrecho desde el anuncio.

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Bitcoin se mantiene en u$s71.000 mientras tambalea la tregua entre Estados Unidos e Irán

bitcoin cripto

El mercado de criptomonedas opera con leves bajas este jueves, mientras la atención se centra en la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. En este marco, Bitcoin (BTC) se sostiene sobre u$s71.000, según Binance, aunque más temprano había caído por debajo de esa marca.

La criptomoneda reina recorta 0,2%, y cotiza a u$s71.395,29. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y cae 2,4% hasta los u$s2.191,32, y entre las altcoins resaltan los descensos de XRP (-3.6%), y Solana (-2.5%).

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Irán dispuso rutas alternativas en el estrecho de Ormuz por una posible presencia de minas

buque indio en el estrecho de ormuz

La Armada de los Guardianes de la Revolución de Irán anunció este jueves que los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz deberán circular por dos rutas alternativas, más próximas a la costa, ante la presunta presencia de minas en el corredor habitual.

La medida fue comunicada por medios iraníes a partir de un parte militar en el que se indicó que el nuevo esquema de navegación regirá hasta nuevo aviso. Según esa versión, el cambio busca reducir riesgos para las embarcaciones que transitan por uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo para el comercio energético.

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