Chaco: la madre de Cecilia pidió al Presidente intervenir Justicia

“Le pregunté si para él los detenidos en esta causa son presos políticos y me respondió que no, que son asesinos”, dijo ayer Romero, en el marco de una nueva concentración ante la sede de la Fiscalía.

El jefe de Estado desembarcó el lunes en la capital chaqueña para asistir al acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad, escenario desde el cual respaldó la carrera reeleccionista del gobernador peronista Jorge Capitanich, de cara a la elección provincial de 17 de septiembre.

Tras esa cita, sorpresivamente se produjo en Resistencia la reunión entre Fernández y Romero. “Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa”, sostuvo Romero, en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas y me dijo ‘yo te voy a demostrar que no’; le tengo fe y espero que me lo demuestre, me fui con esperanza”, aseguró, tras una reunión que venía “pidiendo hace dos meses y por fin se dio”.

Massa postergó viaje

Capitanich enfrenta el desafío de revertir el score de las PASO del 18 de junio, en medio del impacto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Fue el precandidato a gobernador más votado, pero como fuerza se impuso JxC sobre el Frente Chaqueño, por 42,41% contra 37,3%. En la coalición opositora el radical Leandro Zdero le ganó el duelo a Juan Carlos Polini y pulseará con Capitanich el 17-S.

Tras el apoyo de Fernández se aguardaba para el viernes otro respaldo nacional in situ, en este caso del ministro de Economía y precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa. Pero en las últimas horas el tigrense y Capitanich acordaron reprogramar la visita para después de las PASO.

A Massa lo esperaban para que asistiera, junto a Capitanich, al congreso provincial del PJ. El organismo se reunió el sábado en Sáenz Peña y, luego de cumplir con cuestiones formales, pasó a cuarto intermedio hasta el viernes tras anunciar el viaje de Massa.

En la agenda en discusión está el intento de un difícil armado de unidad, frente a una dispersión de candidatos a gobernador de extracción peronista que potencia las chances de JxC (además de Capitanich, la oferta incluye a Gustavo Martínez, Domingo Peppo y Juan Carlos Bacileff Ivanoff).