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13 de junio 2026 - 09:00

Selección argentina, EN VIVO: Scaloni define el equipo para el debut con Tagliafico como única baja confirmada

Scaloni define la formación, sin Tagliafico, para el debut ante Argelia

Scaloni define la formación, sin Tagliafico, para el debut ante Argelia

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El técnico argentino ultima detalles y busca despejar las últimas dudas en el equipo argentino a pocos días del debut ante Argelia. Nicolás Tagliafico es una de las dudas más importantes.

Por otro lado, Lionel Scaloni anunció la convocatoria de Marcos Senesi en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera de la lista por lesión. Lionel Scaloni recuperó a todos sus jugadores a excepción de Nicolás Tagliafico y con dudas en Emiliano Martínez, que a pesar de que el arquero está entrenando con el grupo y será titular el marteses, sigue siendo evaluado.

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Dibu Martínez llevó tranquilidad antes del debut mundialista: “Estamos bien”

A pocos días del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico continúa siendo la recuperación física de algunos futbolistas que llegaron con molestias. Entre ellos aparece Emiliano “Dibu” Martínez, quien volvió a ser protagonista durante la práctica desarrollada este viernes en Kansas City.

dibu martinez
Emiliano Martínez el martes en su Instagram:

Emiliano Martínez el martes en su Instagram: "Feliz"

La atención se concentró especialmente en la mano derecha del arquero, afectada por una fractura que puso en duda su participación durante las últimas semanas. Sin embargo, el guardameta transmitió optimismo al finalizar el entrenamiento y dejó una señal alentadora de cara al compromiso frente a Argelia.

Estamos bien, estamos bien”, expresó Martínez mientras abandonaba el campo de juego, respondiendo a las consultas de los periodistas presentes en el predio de entrenamiento.

La práctica abierta permitió observar de cerca la evolución del arquero de la Selección argentina. Antes de que el resto de los futbolistas saliera al campo, Martínez realizó trabajos específicos en soledad junto al cuerpo técnico.

Durante esos ejercicios utilizó ambos guantes y respondió con normalidad en distintas acciones que exigieron el uso de las dos manos, un detalle que fue seguido atentamente por los medios y por los integrantes del cuerpo técnico.

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Lionel Scaloni recupera a todos sus jugadores con una única duda: Nicolás Tagliafico

La Selección Argentina se entrenó este viernes en Kansas City en la previa del debut contra Argelia el martes 16. A Lionel Scaloni le quedan 3 días para hacer cualquier otra modificación a la lista de convocados.

El caso que más preocupa es la distensión en el soleo de Nicolás Tagliafico, baja confirmada para el debut. Emiliano Martínez hoy volvió a entrenar con dos guantes e hizo un gesto a las cámaras confirmando que está bien, sin embargo tuvo que terminar el entrenamiento antes por una molestia.

Las buenas noticias son el regreso de los jugadores que estaban diferenciados. Nicolás González hoy se realizó estudios y no presentó ninguna lesión muscular. Nicolás Paz también entrenó con el grupo luego de haber trabajado los días anteriores con los kinesiólogos por precaución.

selección argentina
La Selección Argentina se entrena con la mira puesta en el debut frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22.

La Selección Argentina se entrena con la mira puesta en el debut frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22.

A Leandro Paredes le subieron las cargas para que el mediocampista llegue en las mejores condiciones posibles. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina ya se encuentran recuperados, al igual que Julián Álvarez que está dejando atrás la dolencia en el tobillo.

Los tres que ya están sin ningún inconveniente son Thiago Almada, Cristian Romero y Lionel Messi.

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