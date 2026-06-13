Selección argentina, EN VIVO: Scaloni define el equipo para el debut con Tagliafico como única baja confirmada

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Dibu Martínez llevó tranquilidad antes del debut mundialista: “Estamos bien”

A pocos días del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico continúa siendo la recuperación física de algunos futbolistas que llegaron con molestias. Entre ellos aparece Emiliano “Dibu” Martínez, quien volvió a ser protagonista durante la práctica desarrollada este viernes en Kansas City.

dibu martinez Emiliano Martínez el martes en su Instagram: "Feliz" @emi_martinez26

La atención se concentró especialmente en la mano derecha del arquero, afectada por una fractura que puso en duda su participación durante las últimas semanas. Sin embargo, el guardameta transmitió optimismo al finalizar el entrenamiento y dejó una señal alentadora de cara al compromiso frente a Argelia.

“Estamos bien, estamos bien”, expresó Martínez mientras abandonaba el campo de juego, respondiendo a las consultas de los periodistas presentes en el predio de entrenamiento.

La práctica abierta permitió observar de cerca la evolución del arquero de la Selección argentina. Antes de que el resto de los futbolistas saliera al campo, Martínez realizó trabajos específicos en soledad junto al cuerpo técnico.

Durante esos ejercicios utilizó ambos guantes y respondió con normalidad en distintas acciones que exigieron el uso de las dos manos, un detalle que fue seguido atentamente por los medios y por los integrantes del cuerpo técnico.