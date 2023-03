Charlas de quincho

Temperatura

“¡Esto es un infierno!, comentaba un diputado en Pasos Perdidos, mientras las ocasionales personas a su lado, no sabían si se refería a las extremadamente altas temperaturas, o al nivel de la reunión en el Senado donde el presidente Alberto Fernández, después de un larguísimo discurso, había dejado inauguradas las Sesiones Ordinarias de este año. Rato antes se había visto salir a algunos (que conocen la técnica de aprovechar a todos los periodistas que están esperando afuera para las declaraciones), como el exministro de Economía de Cristina Fernández, el muy recordado Martín Lousteau. A esa altura, ya estaba claro que nada de lo bueno había sucedido: “sin gestos amistosos entre Cristina y Alberto; con un discurso que profundizó la grieta; sin tender puentes con la Justicia (que estaba allí presente como para que no quedaran dudas); con frases y tonos altisonantes; y con algunos de la oposición que mostraron la misma (lamentable) altura”, comentaba un histórico del Congreso, agitando la cabeza, mientras analizaba la “polvareda” que había levantado el Presidente, y que no se iba a aplacar tan fácil. Es que la semana ya había comenzado con algunas cuestiones negativas para el Gobierno, especialmente por el paro sorpresivo de 100 líneas de colectivos que cubren el AMBA el mismísimo lunes, más la nueva ola de calor que sigue terminando con la poca cosecha que está quedando, y con la previsible primera protesta del campo que, aunque no tuvo el nivel de adhesión que algunos esperaban, dejó muy en claro el malestar que hay, y el brete en el que están los dirigentes, muy criticados por sus bases y que, de todos modos, deben acompañar en cualquier protesta para que no les pase lo de 2008 con la 125, cuando surgieron los autoconvocados (aunque también la Mesa de Enlace arrancó allí).