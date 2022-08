Chubut: PJ toma vuelo rumbo al 2023 con Massa como factor clave

Está claro, hoy Arcioni se para distinto. Sabe que, en este momento, cuenta con una banca nacional que le permite manejar los tiempos del gobierno. Y que, incluso, lo llevan a poner en duda la posibilidad de adelantar las elecciones. Su lectura no es errada. “Si a Sergio le va bien no hay dudas que va a ser el candidato a presidente con más chances. Y no podemos desencadenarnos. Tenemos que ser cautos y no tomar decisiones inmediatas”, le dice Ámbito un dirigente de fuerte llegada al gobernador.