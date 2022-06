Consejo eufórico por reparto de comisiones y fondos frescos

El Consejo de la Magistratura aprovechó la sesión plenaria en la que se aprobaron ternas para ser elevadas en juzgados no problemáticos para terminar de exhibir una nueva dinámica de consensos en las que, votando, definieron además la titularidad de las comisiones clave y la vicepresidencia del cuerpo que siguió en manos del abogado Carlos Matterson. En lo práctico y con un pedido de aplauso del presidente Horacio Rosatti se congratuló a los consejeros por haber llegado a este trabajo, que sin escándalo en la superficie no tuvo pocos tironeos por el reparto. Y es que había un clima festivo por un motivo adicional: se conoció vía DNU la ampliación presupuestaria para el Poder Judicial dado que no hay una ley aprobada en ese sentido. Fondos frescos ante una situación acuciante de los tribunales fueron buena noticia.