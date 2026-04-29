Sesión récord de Manuel Adorni en el Congreso: cuánto durará y cuántas preguntas deberá responder

El jefe de Gabinete afrontará una esperada exposición. Allí deberá responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio y las sospechas de corrupción.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , enfrentará una de las exposiciones más exigentes desde que asumió, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre su patrimonio y su rol dentro del gobierno de Javier Milei . Este miércoles, el funcionario deberá presentarse en la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión de la administración nacional.

En la previa, la oposición avanzó con una ofensiva parlamentaria que elevó la tensión, ya que en apenas 48 horas, los legisladores enviaron 4.800 preguntas para que el jefe de ministros responda por escrito.

El volumen de consultas marcó un récord desde la creación de la figura de jefe de Gabinete. Los 19 bloques que integran la Cámara Baja, con sus 257 diputados , participaron del envío masivo de preguntas.

En este marco, ante un contexto que cuestiona fuertemente a Adorni, durante dos días se registraron cerca de 100 preguntas por hora . Este nivel superó ampliamente antecedentes recientes.

En las últimas exposiciones de funcionarios en el Congreso, las cifras habían sido de 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. Incluso en abril de 2025, cuando Guillermo Francos debió responder por el caso $Libra, se habían contabilizado 4.000 preguntas.

Preguntas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Más allá de las respuestas escritas, Adorni deberá enfrentar preguntas en vivo durante la sesión, donde se espera que se concentren los cuestionamientos más sensibles vinculados a sus ingresos y a la compra de propiedades que aún no logró explicar ante la Justicia.

El clima político anticipa una jornada de alta confrontación, en medio de investigaciones judiciales y denuncias que se acumulan contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio del escenario adverso, el presidente Javier Milei dio una señal de respaldo público. Tras el anuncio de la presentación, el mandatario republicó un video en la red social X y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”.

El gesto fue interpretado como un apoyo directo al jefe de Gabinete. Además, trascendió que podría asistir acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que elevaría aún más el voltaje político de la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2036871368231248123?s=20&partner=&hide_thread=false NO ME LO PIERDO.

AHÍ ESTARÉ...!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

La oposición busca coordinar una estrategia común

Mientras tanto, distintos sectores opositores trabajan en una coordinación interna para evitar que la exposición pierda eficacia. El objetivo es ordenar las intervenciones y asegurar que Adorni responda la mayor cantidad posible de preguntas sin que la sesión derive en enfrentamientos estériles.

“Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo", señaló un diputado opositor.

Y agregó: “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla. No tenemos que ser ´cabeza de tacho´ y tener una buena estrategia conjunta”.

Un informe demorado y con denuncias en curso

La presentación del jefe de Gabinete llegará con un retraso de diez días, lo que ya generó consecuencias judiciales. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio impulsaron una denuncia por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, al cuestionar su ausencia en el Congreso durante marzo.

INFORME ADORNI 145 HCDN

Este escenario se suma a las investigaciones en curso sobre su evolución patrimonial, que mantienen al funcionario bajo la lupa tanto de la Justicia como del ámbito político.

La exposición de Manuel Adorni se perfila así como un momento determinante para el oficialismo, que buscará sostener su discurso de orden y transparencia frente a una oposición que llega decidida a profundizar los cuestionamientos en uno de los ámbitos institucionales más relevantes, como lo es el Congreso de la Nación.