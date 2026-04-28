Jorge Macri sobre el cobro a extranjeros en hospitales de CABA: "Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar obras"

El jefe de Gobierno recorrió las tareas de remodelación en el Hospital Fernández, donde resaltó la puesta en marcha de 30 obras con dinero cobrado a obras sociales y prepagas, un esquema preexistente al que en el 2025 se le sumó la recaudación por la atención a extranjeros no residentes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó el cambio en la política de inversión en Salud que puso en marcha su administración a partir de la recuperación de ingresos del cobro a extranjeros en los centros porteños. "Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas", afirmó . CABA lleva adelante 30 obras en hospitales públicos con diez nuevos consultorios y una reforma de más de 3 mil metros cuadrados en el Fernández.

Cifras oficiales porteñas indican que la recaudación en el primer cuatrimestre del año por dicha vía superó los $42.000 millones . En todo el 2025, los recursos que ingresaron a las arcas porteñas alcanzaron los $110.000 millones, los que permitieron proyectar y poner en marcha nuevos proyectos.

Actualmente hay 30 obras en ejecución que se financian con los ingresos provenientes de las atenciones, entre las que se destacan la actualización de los consultorios externos en el hospital Pirovano, la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia en Parque Chas, el Centro de Diagnóstico Porteño 4 de Palermo, y el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 51, en Colegiales.

Como parte de un plan de infraestructura en salud, el Gobierno porteño sumó 900 nuevas camas y 5.000 equipos médicos de última generación que se financiaron con la recaudación a obras sociales, prepagas y extranjeros, en el marco de lo que en CABA definen como un "cambio de paradigma" el que los porteños tienen prioridad en la atención.

Jorge Macri sobre los cambios en Salud: "Prioridad para los porteños"

“Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras, como esta, en el Hospital Fernández. Y como otras 30 que están en marcha y son parte de un plan histórico. Todas, por primera vez, con prioridad para los porteños. Esto también es ordenar y cuidar”, sostuvo Macri, quien encabezó una recorrida en en el Hospital Fernández junto al ministro de Salud, Fernán Quirós.

Las obras en el Fernández implican una inversión de $8.930 millones que se destinarán a la reforma integral de 3.223 m2 del predio de Palermo. Según informó CABA, los trabajos incluyen la creación de consultorios, sectores de observación crítica, áreas de salud mental y una guardia refuncionalizada que incluye dormitorios médicos.

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A estas intervenciones se suma la incorporación de seis nuevas bases del SAME, la señalización del segundo helipuerto nocturno y la gestión directa de la Línea 147 y el programa “Prioridad Porteña”, que establece un sistema de asignación de turnos en los centros de salud con preferencia para los vecinos.

El ministro Quirós destacó las inversiones en Salud en pos de mejorar el servicio y su eficiencia. “El crecimiento sostenido de la demanda nos exige transformar el sistema y hacerlo más eficiente y accesible. Este modelo permite recuperar recursos y reinvertirlos directamente en el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la calidad de la atención para los porteños”, aseguró.

Durante 2025, la Ciudad recaudó más de $110.000 millones mediante el sistema de recupero gestionado por el FACOEP (Facturación y Cobranza de Efectores Públicos). Este organismo, creado para cobrar las prestaciones a personas con cobertura de salud, amplió su alcance el año pasado para incluir el recupero por la atención a extranjeros.

Con el modelo de gestión implementado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, el dinero vuelve directamente a los hospitales. Esto también permitió aumentar en un 30% la oferta de atención con más de 30 millones de prestaciones anuales, en un contexto en el que la clase media utiliza cada vez más el sistema público de salud en la Ciudad.