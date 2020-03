Funcionario enfermo complica a Bolsonaro y a Trump

Bolsonaro permaneció ayer en la residencia oficial, el Palacio de Alvorada de Brasilia, luego de suspender un viaje previsto para al estado de Río Grande do Norte.

El palacio del Planalto indicó en su comunicado que, tras la confirmación del diagnóstico de Wajngarten, “ya informó a las autoridades del Gobierno norteamericano de lo ocurrido para que también adopten las medidas cautelares necesarias”.

Bolsonaro, Wajngarten y la comitiva oficial regresaron de Estados Unidos el martes tras pasar cuatro días en Florida, donde fueron recibidos por Trump.

Según el diario O Globo, Wahington pidió información sobre Wajngarten, que estuvo junto a Trump, con quien se tomó una foto el sábado durante una cena.

Además de Bolsonaro también se realizó el test su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien participó de la delegación.

Con todo, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que el mandatario republicano no necesita someterse a una prueba por coronavirus.

“La Casa Blanca está al tanto de las informaciones públicas según las cuales un miembro de la delegación brasileña dio positivo por Covid-19”, dijo la portavoz de Trump, Stephanie Grisham, en un comunicado.

“Escuché algo sobre eso. Tuvimos una cena juntos en Florida, en Mar-a-Lago, con toda la delegación. No sé si el asistente de prensa estaba ahí. Si él estaba ahí, él estaba ahí. Pero no hicimos nada inusual”, dijo Trump este jueves. “Déjenme decirlo de este modo, no estoy preocupado”, añadió.

Trump y el vicepresidente, Mike Pence, “casi no tuvieron interacciones con la persona” afectada durante la visita de Bolsonaro a la residencia del mandatario estadounidense en Florida el pasado fin de semana. “Por el momento ninguno de ellos necesita ser examinado”, dijo Grisham, ya que ni el presidente ni su vice “no presenten síntomas”.