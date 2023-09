Cristina abrió cuenta de TikTok: “Hola ¿qué tal?”

El segundo es un fragmento del diálogo que la vicepresidenta mantuvo con la militancia en la sede de UMET. “Soy pingüina, colectiva, todos juntos. A militar fuerte, compañeros, compañeras. A explicar, a hablar, a no enojarse. No hay que enojarse con nadie, no hay que criticarle a nadie el voto”, señaló.