El riesgo país se acerca a los 500 puntos y avanzan las acciones energéticas + Agregar ámbito en









A la espera de lo que suceda en la última rueda del día, el riesgo país local perfila un nuevo cierre semanal a la baja.

Cómo cotizan las acciones y los bonos este 22 de mayo.

El riesgo país local se encamina a cerrar la semana con una nueva compresión pero que está sujeta al desempeño de esta última rueda. El contexto internacional permanece inestable ya que los precios del petróleo subían el viernes, mientras inversionistas dudaban de las perspectivas de un avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. En el ámbito local, el desembolso de u$s1.000 millones, llevó tranquilidad al Gobierno.

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En el ámbito internacional aún la suba del petróleo pone en vilo a los mercados. Esta mañana, los futuros del crudo Brent avanzaban un 1,6%, hasta situarse en u$s104,24 el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense subían un 1,2%, hasta los u$s97,46.

En lo que respecta al ámbito local, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su Directorio Ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de Argentina, tal como había adelantado Ámbito.

De esta forma, el país recibirá aproximadamente US$1.000 millones. El organismo multilateral planteó la necesidad de seguir flexibilizando el tipo de cambio y acumulando reservas. Asimismo, destacó la marcha del programa argentino señalando que “el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral".

Bonos y riesgo país

Los bonos operan con mayoría de subas en Wall Street, mientras que el riesgo país cae hasta los 512 puntos básicos, según mide el J.P Morgan. En la plaza local los que más suben son: Bonar 2029N (+0,7%), y el Global 2041 (+0,7%). S&P Merval y ADRs La jornada financiera de las acciones líderes muestra un sesgo positivo liderado por el sector energético y financiero, donde los principales avances regulados en la plaza local corresponden a YPF, que encabeza las subas con un incremento del 1,8%, seguida de cerca por Transener con un avance del 1,5% y Banco de Valores, que completa el podio con una mejora del 1,1%.